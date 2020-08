VIDÉO – Trois frères à la pêche au métal

Trois frères ont adopté un nouveau passe-temps cet été. Ils pêchent dans la rivière à Châteauguay mais d’une façon bien particulière.

Installés sur la passerelle du pont des Adirondacks, mercredi, Joshua, Billy et Isaiah Loiseau Whitebean, lançaient à l’eau chacun un gros aimant relié à un fil, le ramenaient et répétaient le geste. « Comme la pêche, ça prend de la patience. Mais on ne mange pas les prises ! » a dit Joshua en riant.

Les prises ce sont des vélos, des scooters, des planches de skate, beaucoup de monnaie, beaucoup d’hameçons, des couteaux, des panneaux de rues et des clous de voie ferrée.

En quelques jours, le trio a retiré environ 90 kg (220 lbs) d’objets métalliques de l’eau. Ils rapportent le butin à la maison. « Après, nous contactons un ferrailleur pour s’en débarrasser », fait part Joshua.

« On s’amuse et on nettoie la rivière », souligne-t-il.

Moules zébrées

La présence de la moule zébrée dans la rivière complique la tâche. Le mollusque recouvre les objets et empêche le contact avec l’aimant. « Ça prend un aimant très puissant ou alors il faut le lancer au même endroit plusieurs fois pour atteindre le métal », observe Joshua.

Lui et ses frères se sont procuré leurs rondelles au vigoureux champ magnétique sur Amazon.

Le coût varie entre 80 $ et 200 $. « Ça dépend de sa dimension et du poids qu’il peut tirer », précise-t-il. Leurs modèles pouvaient tirer entre 300 kg (660 lbs) et 800 kg (1700 lbs).