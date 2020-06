VIDÉOS ET PHOTOS – Le défilé de la fête nationale à Saint-Constant

C’est ce matin qu’a eu lieu le défilé de la fête nationale dans les rues de Saint-Constant.

Ici et là, les citoyens étaient massés le long du parcours pour apprécier le passage des mascottes, échassiers, un jongleur, véhicules décorés, etc. Parmi les surprises, on y trouvait le danseur constantin Alex Francoeur et Alexandre Carlos (Alex et Alex), qui ont participé à l’émission de télé Révolution cet hiver.

La journée culminera par la prestation du chanteur Corneille en formule ciné-parc ce soir. Rappelons que les feux d’artifice sont annulés en raison de la chaleur, afin de diminuer les risques d’incendie.

Photos et vidéos: Hélène Gingras et Vicky Girard