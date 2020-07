VIDÉOS – L’ami des bestioles mal-aimées

Patrick Fallon a toujours été fasciné par les créatures exotiques comme les serpents, les reptiles et les araignées. En possédant maintenant une vingtaine, il a créé une entreprise pour divertir et éduquer les gens sur ses compagnons. Pendant la pandémie, les clients en file d’attente à l’extérieur de magasins un peu partout sur la Rive-Sud l’ont peut-être aperçu lors de spectacles avec son boa constricteur, Cooper.

M. Fallon était le genre d’enfant qui attrapait des grenouilles et des serpents pour le plaisir et pour en apprendre à leur propos.

«Mes parents n’approuvaient pas toujours, blague-t-il, je capturais des fourmis pour nourrir les araignées dans l’allée de ma maison.»

Le Châteauguois âgé de 33 ans a travaillé dans des animaleries et au Parc Safari à l’adolescence, afin d’assouvir sa passion. Peu de temps après, il a commencé à collectionner les bestioles qu’il a toujours adorées.

«Le premier que j’ai possédé, je crois que c’était un scorpion ou un gecko», confie M. Fallon.

Il a appris lui-même tout ce qu’il sait en faisant des expériences. Par exemple, les têtards qu’il attrapait, il les nourrissait jusqu’à ce qu’ils deviennent des grenouilles.

«J’ai déjà capturé un serpent qui a eu 37 bébés», se souvient-il.

À ce stade, sa mère l’a poussé à partager sa passion et ses connaissances avec un public. Il a ainsi créé le Pat’s pet show, il y a 12 ans.

«Je veux apprendre aux gens à aimer et respecter les animaux qui n’ont pas de voix, autant ceux qui font peur que ceux qui sont mignons.» -Patrick Fallon

Ses spectacles d’environ une heure visent également à aider les gens à vaincre leur peur.

Il raconte notamment l’histoire d’une femme terrifiée par l’une de ses araignées, une mygale rose connue pour sa nature calme.

«Quand elle l’a prise, elle tremblait et pleurait presque. Elle n’a finalement pas trouvé ça si pire et aujourd’hui, quand je la vois, elle veut reprendre et toucher l’araignée», dit-il fièrement.

Parfois, M. Fallon invite des voisins à venir le voir quand il nourrit ses serpents sur sa pelouse. Il publie également des vidéos et sauve des animaux sauvages comme des moufettes, ratons laveurs, tortues et écureuils.

M. Fallon passe la majeure partie de ses soirées à nourrir ses animaux dans son appartement 4 1/2. Il lui a fallu deux ans pour trouver un endroit où vivre, puisque peu de propriétaires acceptaient ses compagnons.

Animaux célèbres

Au-delà d’anniversaires et de spectacles dans les écoles, M. Fallon participe à des événements comme le Comiccon de Montréal chaque année et des parades.

«Mes serpents sont aussi apparus dans des vidéoclips et participent à des séances photo», affirme-t-il.

M. Fallon a d’abord travaillé d’arrache-pied pour trouver ce genre d’opportunités, mais reçoit maintenant des demandes.

Par exemple, une personne a organisé une séance photo sous le concept d’Harry Potter, où l’un de ses serpents jouait le célèbre rôle du reptile de Serpentard.

Pandémie

Même s’il rêve de vivre de sa passion, M. Fallon doit occuper un second emploi dans une pizzeria, notamment pour nourrir ses animaux. Il était heureux d’avoir cette option, cette année spécialement, puisque la COVID-19 l’a empêché de donner des spectacles.

Néanmoins, il a décidé de se faire voir et de divertir les gens qui attendaient dans les files d’attente de magasins.

«Une journée, je me suis simplement stationné, j’ai mis de la musique dans mon camion et j’ai commencé à faire de petites représentations de cinq minutes. Les gens m’encourageaient et prenaient des photos», explique M. Fallon, heureux d’avoir rendu la situation amusante pour eux.

Quelques animaux du Pat’s pet show

-Six serpents

-Quatre tarentules

-Crabes

-Grenouilles

-Hérissons

-Chinchillas

-Lézards

-Tortues