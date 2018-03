Perte de contrôle à Candiac

Crédit photo : Gracieuseté - Erick Rivest

Un accident impliquant trois voitures est survenu vers minuit le samedi 10 mars, sur le boulevard Montcalm Sud à Candiac.

Un véhicule a perdu le contrôle et a atterri sur un terrain privé. Dans sa course, la personne au volant aurait arraché un arbre et percuté deux véhicules stationnés. Ces informations n’ont pas encore été confirmées par la police. Le Reflet attend un retour d’appel de la Régie.

Plus de détails à venir.