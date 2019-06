À l’essai cette semaine : Chevrolet Silverado HD 2020

Article par Frédéric Mercier

Après avoir effectué un premier contact avec le nouveau GMC Sierra à quatre cylindres, l’équipe du Guide de l’auto s’apprête à mettre la main sur le Chevrolet Silverado HD 2020, qui a fait jaser beaucoup de gens depuis son dévoilement en raison de sa calandre plutôt controversée.

Capable de remorquer des charges allant jusqu’à 35 500 livres, le Silverado HD est un camion construit dans un seul et unique but : travailler.

Cette nouvelle génération de la camionnette « Heavy Duty » de Chevrolet peut être livrée avec un choix de deux motorisations à huit cylindres de 6,6 litres, l’une à essence et l’autre au diesel. Avec le moteur à essence, Chevrolet annonce une puissance de 401 chevaux et un couple de 464 lb-pi. Avec l’option turbodiesel, ces chiffres grimpent à 445 chevaux et 910 lb-pi!

Lors de ce premier contact, nous aurons l’occasion de mettre le véhicule à l’épreuve en lui faisant remorquer des charges de plus de 30 000 livres. Nous pourrons aussi évaluer ses prouesses en conduite hors-route grâce à un parcours à obstacle spécialement aménagé pour l’occasion.

Offerts en variantes LT, LTZ et High Country, les Silverado 2500HD et 3500HD 2020 arriveront chez les concessionnaires canadiens dès cet été.