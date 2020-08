Augmentation de 2 % des tarifs de transport en commun

Les usagers du transport en commun devront débourser davantage pour se procurer leurs titres hebdomadaires et mensuels, puisque l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a décidé d’indexer leurs coûts de 2%, à compter du 1er octobre.

Toutefois, l’ARTM ne touchera pas aux titres unitaires, car il constate qu’ils sont plus utilisés en cette période de télétravail et de post-confinement. Plus précisément, il est question du tarif 1 passage/comptant du réseau exo, du RTL, de la STM et de la STL, ainsi que les titres 1 passage comptant TRAM et TRAIN.

En procédant ainsi, l‘ARTM estime avoir «préservé l’accessibilité et la compétitivité du transport collectif tout en tenant compte de l’augmentation des coûts d’exploitation et du maintien de l’équilibre du financement des services». Environ 30% de ses opérations sont financées par l’achat de titres de transport par les usagers, précise l’organisation.

Par ailleurs, deux nouveaux titres métropolitains illimités seront ajoutés à l’offre existante, afin que les usagers puissent se déplacer «à prix avantageux» dans l’ensemble des modes de transport collectif du Grand Montréal.