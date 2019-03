Autobus exo: les retards sous la loupe dans la région du sud-ouest

Crédit photo : Archives

Bris mécaniques, conditions routières et météorologiques, accidents et autobus enlisés dans la neige. Voilà quelques raisons qui ont été données par l’agence de transport en commun exo sur son fil Twitter pour informer ses usagers des retards de ses véhicules cet hiver.

Intrigué par le nombre de mentions « problème mécanique » indiqué sur le Twitter d’exo sud-ouest, le journal Le Soleil de Châteauguay a recensé les retards sur une période d’un mois au moyen du programme informatique Excel.

Du 14 janvier au 14 février, 220 ralentissements de service ont été répertoriés sur 7 700 départs planifiés. Près de 18 % de ceux-ci ont été causés par un bris mécanique, affectant 41 départs.

« Il faut comprendre que nous utilisons le terme générique ‘’bris mécanique’’ dans nos communications aux clients, mais cela ne veut pas nécessairement dire une panne moteur. Le bus peut très bien avoir un essuie-glace brisé, ce qui est une défectuosité majeure pour la SAAQ et qui empêche le véhicule de continuer sa route », explique Catherine Maurice, relationniste chez exo.

Les conditions routières et météorologiques ont été la cause de 58 délais alors que la congestion routière et des accidents sur le parcours ont ralenti les autobus à 14 reprises. Dans 99 autres gazouillis d’exo, la cause du ralentissement était non précisée, se contentant de la mention retard.

Il a aussi été possible de constater que le service est plus difficile lors du retour à la maison. Près de 76 % des retards répertoriés l’ont été entre 15 h et 19 h. À l’opposé à l’heure de pointe matinale, ce sont 33 autobus qui n’ont pas respecté l’horaire.

Durée des retards

En moyenne, la durée des retards pendant cette période a été d’environ 18 minutes. À deux reprises, des usagers ont dû attendre leur bus environ 55 minutes. Une contrainte opérationnelle et les conditions météorologiques et routières ont expliqué ces longs délais. Les plus courts délais signalés ont été d’environ 10 minutes.

Des usagers mécontents dans le secteur du Richelain

Des usagers du transport en commun d’exo Richelain, qui dessert le corridor entre Laprairie et Saint-Constant, sont mécontents des retards répétitifs des autobus.

Au mois de janvier, Émilie Tétrault une usagère de Sainte-Catherine, qui affirme subir des retards répétitifs le matin en partance du stationnement incitatif de Delson, a suggéré à exo de compenser les usagers pour tout retard d’autobus comme il se fait à la Société de Transports de Laval.

Le journal Le Reflet indiquait que l’usagère ne fermait pas la porte à lancer un recours collectif contre exo et faire signer une pétition pour recevoir compensation.

Du côté d’exo Sud-ouest, aucun mouvement de protestation n’a été lancé.

Satisfaits du service d’exo Sud-Ouest

Rencontrés alors qu’ils étaient sur le point d’embarquer dans l’autobus les amenant à Montréal, des usagers ont dit ne pas avoir trop de problèmes avec des retards d’autobus.

« C’est plus en revenant le soir qu’il y a des retards. Le matin ce n’est quand même pas pire », de dire Érik Ouellette.

« Ce n’est pas vraiment un problème les retards pour moi. Quand ça arrive, je prends un autre autobus. Les retards sont plus à l’heure de pointe au pont Mercier avec les travaux sur l’autoroute 20. Mais on est chanceux, on a la voie réservée », de dire David Lavoie.

À LIRE SUR LE MÊME SUJET :

exo doit annuler des départs par manque de chauffeurs

De nouvelles mesures pour pallier le retard des autobus

Le nouveau transporteur du secteur Le Richelain critiqué