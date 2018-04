Babillard du 25 avril 2018

Amitié matern’elle

La prochaine matinée aura lieu le mercredi 25 avril et aura pour thème «Les couches lavables pour débutants», animée par Caroline Lavallée. Info: la page Facebook d’Amitié matern’elle ou par téléphone au 514 925-1808.

Activités de la Maison des aînés à La Prairie

Causerie «Fraude sur internet et vol d’identité» avec Robert Demers, le vendredi 27 avril à 9h. Pour le plaisir de chanter, «Viens chanter», le vendredi 27 avril à 9h30. Déjeuner du mois au Bistro L’Alsacien, le vendredi 4 mai. Inscriptions: 450 444-6736.

Joutes de cartes à Saint-Mathieu

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu organise son party annuel, le samedi 28 avril à midi au 665, boul. Monette, Saint-Mathieu. Admission: 10$/joueur. Ce montant inclut le jeu de cartes en après-midi ou soirée, un plat et un dessert. Les participantes peuvent apporter leurs boissons alcoolisées. Steve 450 444-0956.

Déjeuner collectif

Le Centre des femmes l’Éclaircie invite les femmes à se réunir pour un déjeuner collectif le mardi 1er mai<@$p>, à partir de 8h30, au restaurant Œuf exceptionnel. Info: 450 638-1131.

Café-causerie : exprimer sainement sa colère

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à son prochain café-causerie le mardi 1er mai<@$p>, à 13h15. Info: 450 638-1131. Ce café sera animé par Wendy Rivard. Activité gratuite.

Échanges de végétaux et conférence horticole

La Société d’horticulture et d’écologie de Delson invite la population à des échanges de végétaux, le dimanche 6 mai, au Centre sportif de Delson. Arrivée à 8h30 avec les plantes, échanges de 9h à 9h30. Suivra une conférence avec André Poliquin portant sur roses et clématites: plantes compagnes. Gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres. Info: 450 635-3350 ou www.shedelson.org.

Activité des Moose

Le 6 mai, avant-dernier brunch de la saison, suivi d’un mini bingo. Bienvenue à tous. De 8h30 à 12h30 au 208, chemin de St-Jean. Info: 450 659-2015 après 14h.

Portable à donner ?

Jean-François Laroche, atteint du syndrome de Tourette, cherche un bon Samaritain désireux de se départir d’un ordinateur portable performant de 10 pouces et plus. Il suffit de le joindre au téléphone au 579 720-7724 ou par courriel à soft6113mail.com.