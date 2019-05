Babillard communautaire du 1er mai 2019

Crédit photo : Pixabay

Vente au Vestiaire Kateri

Le jeudi 1er mai, de 13h à 20h, au sous-sol de l’église à Sainte-Catherine. Les étiquettes blanches seront à moitié prix. Toute la population est bienvenue.

Vente anniversaire au Complexe le partage

Rabais de 20% à 100% sur tous les achats en friperie, du 1er au 4 mai, sur présentation de la carte de membre. Celle-ci peut être achetée directement en magasin au coût de 5$. Deux adresses: 547, rue Saint-Henri à La Prairie ou 125, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Maison des aînés à La Prairie

Déjeuner du mois, le vendredi 3 mai, de 9h à 11h, au restaurant Pétinos situé au 1022, boul. Taschereau à La Prairie. Il faut confirmer sa présence à la Maison des aînés au 450 444-6736. Le vendredi 10 mai, l’activité «Affaire de gars», de 9h30 à 11h30, à la Maison des aînés.

L’Éclaircie aborde l’anxiété

À travers de simples pratiques de méditation pleine conscience, les participantes exploreront l’anxiété et la peur, réfléchiront sur leurs propres mécanismes et verront comment les transformer. Au Centre de femmes l’Éclaircie les jeudis 2, 16 et 30 mai, de 10h à midi. Coût: 15$ membre ou 6$ à l’unité, 20$ non-membre ou 7$ à l’unité. Info: 450 638-1131. Inscription obligatoire.

Brunch mensuel des Moose

Les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté, suivi d’un mini-bingo le 5 mai, de 8h30 à 12h30, au 208, chemin de Saint-Jean. Le dernier de la saison se tiendra le 9 juin. Info: 450 659-2015 après 14h.

Société horticole à Delson

La Société d’horticulture et d’écologie de Delson présentera la conférence sur les «Mythes et légendes des plantes qui nous entourent» par Julie Boudreau, horticultrice et rédactrice en chef du magazine Planète jardin, le 5 mai, à 9h30, au Centre sportif à Delson. Conférence gratuite pour les membres et 5$ pour les non-membres. Info: Gilles Charrette au 450 635-3350 ou www.shedelson.org .

Bouquinerie à la Clé des mots

La Clé des mots est l’endroit idéal pour dénicher des livres en très bonne condition et à très bas prix (0,25 sous et plus). Le dimanche 5 mai, la bouquinerie sera ouverte de 9h30 à 15h30. Spécial: livres d’enfant dix pour 1$ et BD affichée à 1$ deux pour 1$. Beaucoup de choix: documentaires, biographies, romans, livres de poche, de sport, psychologie, histoire, cuisine, philosophie, roman jeunesse, etc. Petite section anglophone, casse-tête, VHS. Aussi, petite friperie à l’arrière-boutique (événement temporaire jusqu’au 14 juin). Il faut apporter ses sacs. Dons de livres en bonne condition acceptés. L’argent de la vente de livres aide à consolider les besoins de l’organisme située au 200, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Info: 450 635-1411 ou www.lacledesmots.ca.

Messe en espagnol

La Communauté latino-américaine du Grand Châteauguay invite la population à une messe en espagnol le dimanche 5 mai, à 12h30, à l’église de Ste-Marguerite d’Youville à Châteauguay. Par la suite, il y aura un repas-partage et rencontre au sous-sol. Info: Teresa au 450 698-1141.

Club Toastmasters Lemoyne à Candiac

L’organisme permet aux participants d’améliorer leur aisance à parler en public. Prochaine réunion le lundi 6 mai, à 18h45, à la résidence Chartwell Le Montcalm à Candiac. Info: Francis Ross, vice-président des relations publiques, au 438 349-7882 ou par courriel à info@toastmasterslemoyne.org.

La diversité dans les assiettes à l’Éclaircie

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite à la découverte des plats et des femmes d’ici et d’ailleurs. Les participantes pourront déguster sur place au dîner ou repartir avec une portion. Pour ce, elles doivent apporter deux plats, car il y aura deux recettes. Activités les mercredis de 9h à midi les 8 mai (menu marocain), 15 mai (végétarien) et 22 mai (thème à confirmer). Coût: 20$ membre ou 6$ à l’unité, 25$ non-membre ou 7$ à l’unité. Info: 450 638-1131. Inscription obligatoire.

Club de l’âge d’or de Saint-Constant

Assemblée générale annuelle le mercredi 8 mai, à 13h, au centre Claude-Hébert situé au 85, montée Saint-Régis. Trois postes d’administrateur sont à combler. Les membres intéressés doivent se procurer un bulletin de mise en candidature au local des aînés. Date limite pour le remettre le mardi 7 mai. Information: Michel Hébert au 514 946-2954. Confirmation de présence auprès de Diane Parent au 450 638-3442.

Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes de tous âges à la présentation d’Audrey Burt, présidente et fondatrice de S.Au.S le 8 mai, à 9h15, à la Maison des jeunes l’Antidote à Candiac. Elle parlera de l’autisme, des dernières nouveautés en recherche et des impacts sur la famille lorsqu’un membre est touché. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes de Candiac et des environs de se renseigner sur différents sujets et de développer des apprentissages dans un milieu amical. Gardiennage gratuit disponible sur place. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Fête des voisins à Delson

Les citoyens sont invités à organiser leur fête et à faire une demande au Service des loisirs avant le 9 mai au 450 632-1050, poste 3100.

Collecte de résidus verts à Delson

Les vendredis 10 et 24 mai.

Jardin collectif à l’Éclaircie

C’est le temps de préparer le jardin pour l’été qui s’en vient. Le Centre de femmes l’Éclaircie invite les participantes à tâter la terre et à commencer à planifier la floraison extérieure du Centre les jeudis 9 et 23 mai, de 10h à midi. La première activité sera consacrée à la préparation et l’autre, à la plantation. Info: 450 638-1131. Inscription obligatoire.

Collecte de sang à Delson

Les pompiers du Service d’incendie de Candiac-Delson organiseront une collecte de sang, le lundi 13 mai, de 13h à 19h30, à la caserne à Delson, sous la présidence du maire de Delson, Christian Ouellette. L’objectif est de 60 donneurs.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Souper père-mère le 17 mai à partir de 18h, animé par Stéphane. Coût: 33$ membres, 37$ non-membres. Réservations avant le 10 mai par chèque auprès de Claudette Lemieux au 514 774-1989. Promenade en bateau-mouche le 30 juin en soirée. Balade de 3h30, souper quatre services et spectacle musical. Prix: 145$ par personne. Réservation avant le 4 juin par chèque auprès de Micheline Lauzon au 450 907-1185.

Vente-débarras à Delson

Sous la forme d’un marché aux puces à l’aréna municipal, les 18 et 19 mai, de 8h à 16h. Location de tables au profit du Club des Copains de Delson. Réservation au 450 632-1050, poste 3100.

Messe et fête interculturelle à Candiac

La 9e fête interculturelle annuelle se tiendra le 19 mai, à partir de 11h, au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac. Messe de rite congolais avec des chants et lectures dans plusieurs langues, gastronomie culinaire de la Montérégie, danse et exposition d’artisanat d’ici et d’ailleurs. Cette année, le Cameroun et l’Île Maurice sont à l’honneur avec la chorale Binam et le groupe culturel Mkem Poala Canada, entre autres. Les participants sont invités à apporter un plat à partager (de leur région, de leur pays d’origine ou qu’ils aiment). Événement ouvert à tous, organisé par la Paroisse catholique de la Sainte-Vierge. Gratuit.

Les cadets de la Marine de Sainte-Catherine

Les cadets de la Marine et de la Ligue navale de Sainte-Catherine feront leur grande parade de fin d’année le 25 mai au parc Fleur-de-lys ou au Centre Aimé-Guerin en cas de pluie. La population est invitée à les encourager. L’activité est ouverte au public.

Maison de la famille Kateri

Assemblée générale annuelle le mardi 28 mai. Accueil et goûter à 17h30, suivi de l’assemblée à 18h30. À l’ordre du jour: présentation du rapport d’activités, des états financiers, des orientations pour la prochaine année, des modifications aux règlements généraux et l’élection des administrateurs au conseil d’administration. Les membres qui désirent poser leur candidature doivent contacter la direction afin de recevoir les formulaires à compléter d’ici le jeudi 16 mai à 16h. Les différents documents à adopter à l’assemblée générale annuelle seront remis sur demande huit jours. Confirmer sa présence à l’assemblée au plus tard le mardi 21 mai à 16h. Info: 450-659-9188 ou info@maisonfamillekateri.com .

Inscription au camp de jour à Delson

Jusqu’au 31 mai. Se rendre en ligne au www.delson.quebec ou en personne au Centre sportif.

Brunch du conseil municipal à Delson

Le 9 juin, de 9h30 à 12h, à La Jonction au 65, rue Boardman. Réservation obligatoire avant le 1er juin au 450 632-1050, poste 3200.

Les mardis de Saint-Antoine à La Prairie

Pour une 32e année. Rencontres de prières tous les mardis, à 14h, à l’église de la Nativité, jusqu’au 11 juin inclusivement. Les participants prient spécialement pour la paix dans le monde, au Canada et autour d’eux. Toute la population est bienvenue. La fête de Saint-Antoine de Padoue sera célébrée le jeudi 13 juin, à 19h30, au même endroit. Info: Colombe au 450 444-0840 ou le secrétariat de la Paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge au 450 659-1133.

Les Lions de Sainte-Catherine

En collaboration avec les Lions, séjour de trois jours à l’Étoile du Nord de Saint-Donat, tout-inclus, du 19 au 21 juillet. Prix: 309$ occ. double, 375$ occ. simple et 284$ occ. triple. Tournée des Maritimes de 9 jours du 17 au 25 août. Coût: 1999$ occ. double, 22 repas inclus, guide, etc. Journée à Québec pour le spectacle «Une nuit sous les ponts de Paris» au Capitol, le 28 septembre. Prix: 189$ incluant le transport, spectacle et deux repas. Info: Rollande au 450 638-3472.

Problèmes de jeu?

Réunions des Gamblers anonymes tous les vendredis à 19h30 au 11, 4e avenue à Delson. Info: 1 866-484-6664 ou le site web www.gaquebec.org.

Cours d’informatique à Delson

Plusieurs cours de groupe pour débutants disponibles à la bibliothèque. Groupe de quatre cours: 20 $ (résidents) ou 30 $ (non-résidents). Cours unitaire: 5 $ (pour tous). Pour les horaires 450 632-1050, poste 3700.

Groupes d’exercices pour gens avec une déficience physique

Les gens qui vivent avec une déficience physique tel que le Parkinson, la fibromyalgie, l’arthrite, une maladie pulmonaire, la sclérose en plaques, des séquelles d’un AVC ou d’un TCC, etc. sont invités à participer à un groupe d’exercices adaptés à leurs capacités et besoins donnés par DéPhy-moi signature. Les cours sont les jeudis de 14h à 15h (40$ pour 11 semaines) au Centre Claude-Hébert à Candiac. Les séances sont animées par une kinésiologue possédant une expertise pour la clientèle visée. Pour devenir membre de DéPhy-moi signature: 20$/année. Inscription et/ou information: 450-718-8058.

Groupe Al-Anon

Es-tu bouleversé, nerveux et déprimé? Te trouves-tu à plaindre? Souffres-tu d’insomnie? Es-tu envahi par la crainte? Éprouves-tu du ressentiment? Mens-tu et cherches-tu à cacher le problème d’alcool? As-tu honte de ta situation? De l’aide est offerte par Al-Anon et Al-Ateen. Des réunions ont lieu à Saint-Constant les lundis après-midi, les mardis soir et les samedis matin.