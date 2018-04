Babillard culturel du 11 avril 2018

Les représentants d’organismes sont priés de noter que la tombée pour les communiqués est désormais le vendredi à 11h.

Soirées pour les amateurs de jeux de société

La bibliothèque de la Ville de Sainte-Catherine invite familles et amis à participer à quatre soirées de jeux de société, les vendredis 13 et 27 avril ainsi les 11 et 25 mai, de 18h à 20h30. Les participants pourront découvrir la collection de jeux modernes disponible à la bibliothèque. Soirées ouvertes à tous. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un parent. L’entrée est libre. Les non-résidents sont les bienvenus.

Heure du conte à la bibliothèque à Sainte-Catherine

La Bibliothèque de Sainte-Catherine invite les 4 à 8 ans et leurs familles à plonger dans le monde de l’imaginaire aux côtés de l’animatrice Bouquine les samedis 14 avril et 12 mai à 13 h. C’est gratuit. Inscription obligatoire en ligne (ville.sainte-catherine.qc.ca/activites), en personne (au comptoir d’accueil du Centre municipal Aimé-Guérin ou au téléphone (450 632-0590, poste 5210).

Soirée de danse latine à Sainte-Catherine

Danseurs aguerris et débutants de 18 ans et plus sont conviés à mettre le feu sur la piste avec le Chico Band et DJ Kimo au Centre municipal Aimé-Guérin à Sainte-Catherine, le 14 avril. La soirée commencera avec un atelier de danse latine, de 19h à 20h, suivi d’une soirée de danse jusqu’à minuit. Coût des billets: 15 $ en prévente (auprès de lepointdevente.com/billets/danse-latine ou à l’accueil du Centre municipal Aimé-Guérin) ou 20 $ à la porte. Service de bar sur place. Ouvert aux non-résidents. Inscription obligatoire.

Vernissage à la Maison Melançon

La Fondation Hélène-Sentenne organise le vernissage de l’artiste peintre sur porcelaine Sol Labros Brien le dimanche 15 avril à la Maison Melançon, située dans le parc André.-J.-Côté, au 112, boul. Marie-Victorin, à Candiac. L’exposition se poursuivra jusqu’au 4 juin. Portes ouvertes de la Maison Melançon tous les dimanches, de 13h à 16h. Info: 450 659-2285.

Membres de C.A. recherchés

La Fondation Hélène-Sentenne, qui a pour but de promouvoir les arts et la culture à Candiac, est à la recherche de personnes désirant siéger sur le conseil d’administration à titre d’administrateur. Le poste de secrétaire est entre autres à combler pour terminer le mandat. Info: Ghislaine Nivose 450 659-2285 ou Raymonde Beaudet 450 444-1350.

Artistes visuels recherchés

Le Centre de femmes L’Éclaircie est à la recherche d’artistes pour exposer dans son local à Ville Sainte-Catherine. Les artistes des villes environnantes, soit Candiac, Delson, Saint-Constant, La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu, sont invitées à s’inscrire. Info: 450 659-2285.

Spectacles au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle sera celui de Smokin’ DeVille, le 12 avril. Le groupe formé de Katrine Pignataro (voix), Henry Wojcik (contrebasse), Christian Lamothe (guitare), Mario Lauzier (saxophone) et Jean-Sébastien Nicol (batterie) fait revivre la musique des fifties avec un rockabilly marginal influencé par la musique surf, swing et rock n’ roll de l’époque. L’exposition de l’artiste-visuel Frédéric Péloquin est présentée au bistro jusqu’au 20 avril. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Pour le joindre: 514.400.5351, 450.992.0633 ou envoyer un courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.

Rencontre littéraire avec Marie-Claire Blais

L’association Québec-France Montérégie convie la population à une rencontre littéraire le lundi 16 avril, à 10h30, à la Librairie Alire de la Place Longueuil. Encore cette année, l’association aura le bonheur de recevoir le lauréat du Prix Québec-France, Marie-Claire Blais. L’auteur parlera de son livre, de son processus d’écriture et répondra aux questions. Info: qfmonteregie@gmail.com.

Conférence sur le système judiciaire en Nouvelle-France

L’association Québec-France Montérégie convie les gens à entendre Mona-André Rainville avocate, journaliste et historienne, le 17 avril à 19h. Elle expliquera le système judiciaire de la Nouvelle-France, prélude au Code civil du Québec. Lieu: Centre Jeanne Dufresnoy, 1, boul. Curé-Poirier Est à Longueuil. Coût: 8$ pour les membres et 15$ pour les non-membres.