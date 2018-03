Babillard sportif du 21 mars

BABILLARD SPORTIF

Soirée casino au profit du baseball mineur

Soirée de type casino le 24 mars, dès 19h30, à Exporail, à Saint-Constant. Au programme: tables de blackjack, poker, roulette, course de chevaux et prix de présence. Billets en vente au coût de 20$. Cette activité de financement est organisée par des bénévoles qui verseront l’argent amassé à deux causes: la recherche sur le cancer et l’Association de baseball mineur du Roussillon.

Inscription au soccer Delson – Saint-Philippe

L’Association de soccer de Delson – Saint-Philippe tiendra une nouvelle journée d’inscription pour la prochain saison le samedi 24 mars, entre 10h et 15h, au centre communautaire de Delson. Paiement en argent comptant ou par chèque. Pour info: page Facebook de l’Association de soccer Delson – Saint-Philippe ou par courriel à l’adresse soccerdelson.stphilippe@gmail.com.

Tai Chi taoïste

Les arts internes de santé Tai Chi taoïste annoncent que les séances d’inscription pour la session du printemps se tiendront le mercredi 4 avril, de 10h à 12h et de 19h à 21h. Les locaux sont situés au 25, rue Principale à Châteauguay. Pour info ou pour faire un essai sans obligation: 1 888 824-2441 ou 514 967-5271.

Ligue de hockey cosom

Une minisaison printanière hors-concours est offerte aux mordus de hockey-cosom. Début de la saison: le mercredi 18 avril pour les adultes (25 ans et plus), le vendredi 20 avril pour les joueurs de 12 à 16 ans et le 21 avril pour les joueurs 6 à 11 ans. Le but: maintenir la forme avant les activités estivales. Les règlements habituels seront en vigueur. Inscriptions en ligne à l’adresse suivante: www.lhclcosom.net au plus tard le 10 avril. Pour info: Roger Côté 514 209-1380 ou www.lhcl.net.

Tournoi de golf

L’Unité communautaire des mesures d’urgences (UCMU) organise sa 2e édition du tournoi de golf le vendredi 15 juin au club de Golf de Saint-Anicet. Le prix est de 125$ par joueur incluant le terrain, la voiturette ainsi que le repas du soir. Pour plus d’informations, demande de commandite ou inscription: Cassandra Harvey à l’adresse cassandra.ucmu@hotmail.com ou 514-503-4951.