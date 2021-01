Big Brother Célébrités : s’il gagne, Jean-Thomas Jobin remettra son prix à la Fondation des Gouverneurs de l’espoir

Dans le cas où il serait le grand gagnant de la téléréalité Big Brother Célébrités diffusée sur Noovo depuis deux semaines, l’humoriste Jean-Thomas Jobin remettra l’entièreté de la bourse de 100 000$ à la Fondation des Gouverneurs de l’espoir.

L’artiste en a fait l’annonce dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le 18 janvier. Il souhaite ainsi «aider les enfants malades et leurs familles», fait-il savoir.

Le grand gagnant met la main sur un prix d’une valeur de 100 000$ comprenant une voiture Cadillac CT4. De ce montant, 50 000$ doit être remis à une cause choisie par le gagnant. L’humoriste a plutôt décidé de le verser en entier à la Fondation située à Châteauguay.

S’il ne ressort pas vainqueur de cette compétition, «ce qui serait choquant», dit-il sarcastiquement, Jean-Thomas Jobin s’engage à verser 2 000$ à la Fondation «pour ne pas avoir été trop agace envers celle-ci».

La fondation reconnaissante

Contactée à sujet, la directrice de la Fondation des Gouverneurs de l’espoir, Mylène Thibault, s’est dit heureuse de cette annonce.

«J’aime bien dire que la vie est remplie de surprises, j’ai actuellement encore la preuve que c’est vrai», dit-elle.

Ce n’est pas la première fois que l’artiste s’implique au profit de la Fondation.

«Nous sommes entourés de personnes extraordinaires à la Fondation, de généreux donateurs et Jean-Thomas fait partie de ceux-ci, affirme-t-elle. Chaque fois qu’il a l’occasion de nous aider, il est présent. C’est un homme de cœur, sensible à notre cause et à ce que vivent les familles que nous aidons.»

Elle souhaite du même coup bonne chance aux candidats «et surtout à Jean-Thomas».

La téléréalité

Animée par la chanteuse Marie-Mai, Big Brother Célébrités met en vedette 15 personnalités québécoises de différents horizons telles l’entrepreneur François Lambert, l’influenceuse Lysandre Nadeau et la boxeuse Kim Clavel, entre autres.

Confinés dans un manoir de l’Île-Bizard pendant les 13 semaines que durent l’émission ou jusqu’à leur élimination, les participants doivent être stratégiques, mettre à profit leurs aptitudes sociales et prendre part à des épreuves physiques et psychologiques afin de ne pas se faire éliminer par leurs collègues, dans l’objectif ultime d’être nommé grand gagnant.

Le concept de Big Brother est bien connu à travers de nombreux pays., mais c’est la première fois qu’il est adapté au Québec.