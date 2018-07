Candiac abandonne le projet de maisons de ville

Crédit photo : Gracieuseté

La Ville de Candiac n’ira pas de l’avant avec la construction de sept maisons de ville au 54, boul. Marie-Victorin. Le maire Normand Dyotte en a fait l’annonce lors de la séance du conseil municipal, le 3 juillet, après avoir adopté une résolution en ce sens.

Le conseil dit avoir pris en considération les commentaires des résidents du secteur qui ont manifesté leur opposition lors de l’assemblée de consultation publique, le 18 juin.

«Ce projet-là est refusé dans sa forme actuelle, a indiqué M. Dyotte. Si un autre projet nous est soumis pour ce terrain, nous l’étudierons de la même façon que nous l’avons fait avec celui-là.»

Le promoteur et propriétaire du terrain, Nicolas Lapointe, a exprimé au micro son souhait de présenter une nouvelle proposition.

Le maire lui a du même coup suggéré de discuter avec les citoyens riverains advenant le cas où il reviendrait à la charge.

Quelques heures avant la tenue de la séance du conseil, M. Lapointe avait déposé une pétition signée par une centaine de résidents de Candiac en faveur du projet de maisons de ville.

«Même après avoir reçu la pétition, le maire a reculé et a rejeté rapidement le projet. Comme résident de Candiac depuis plus de neuf ans, je trouve cela inquiétant et je me demande si le maire va dans la bonne direction? Est-il réellement à l’écoute de l’ensemble de ces citoyens?» s’est questionné le promoteur au terme de la séance.