Candiac: Le promoteur défend ses maisons de ville

Crédit photo : Gracieuseté

À lire aussi Des maisons de ville pourraient voir le jour dans le secteur riverain

Maisons de ville sur le boul. Marie-Victorin : La Ville reporte l’adoption du projet de résolution

Le promoteur derrière la construction des maisons de ville au 54, boul. Marie-Victorin à Candiac se dit sensible aux réticences des résidents du secteur, mais soutient que son projet augmenterait la valeur du quartier situé au bord de l’eau.

Nicolas Lapointe convient qu’il a sous-estimé le mécontentement des citoyens riverains lorsqu’il a déposé son projet à la Ville. Il estime néanmoins que le secteur a tout à gagner à voir la réalisation de ce projet résidentiel qu’il qualifie de «vert et novateur».

«Je propose sept résidences plutôt qu’une grande maison luxueuse. Je pense que c’est plus intéressant de donner l’accès au fleuve au plus de gens possible», dit le promoteur qui a contacté Le Reflet pour présenter ses arguments.

M. Lapointe, qui souligne vouloir s’installer dans l’une des maisons de ville, affirme présenter un projet soucieux de l’environnement.

«Le terrain actuel de 23 000 pieds carrés est complètement asphalté. C’est un îlot de chaleur. Dans mes plans, tout sera gazonné hormis l’entrée vers le stationnement souterrain, explique-t-il. Aussi, la moitié de la superficie des toits sera végétalisée et l’autre moitié sera faite de matériaux très pâles afin qu’il y ait le moins de réfléchissement possible.»

Le promoteur veut également installer des panneaux solaires ainsi que des batteries Tesla dans chaque unité afin d’économiser les coûts d’électricité, dit-il. De plus, il prévoit investir 100 000$ pour la plantation d’arbres et d’arbustes.

Architecture de 2018

Aux résidents qui affirment que la construction de ce type d’habitation «défigurerait le secteur», tel qu’écrit dans une pétition remise au conseil municipal le 18 juin, M. Lapointe répond que les normes architecturales ont changé.

«Présentement, le terrain est complètement asphalté et a l’air d’un aéroport du haut des airs. Il me semble que c’est plus plaisant pour le quartier d’avoir un projet comme le mien», estime-t-il.

«Nous sommes en 2018, poursuit-il. Construire des maisons qui ont l’allure de celles des années 70, c’est un non-sens. Candiac se vante d’être une ville verte qui prône le développement durable. Si on veut des projets immobiliers verts, ça prend le style de construction de 2018.»

Problème de stationnement

Concernant le problème de stationnement que les résidents de la rue Laurion ont soulevé en séance du conseil, le promoteur assure qu’aucun visiteur ne va garer sa voiture sur cette rue pour se rendre aux maisons de ville.

«Je sais que sur le plan présenté par la Ville, il n’y avait pas de clôture, mais il y en aura bel et bien une qui longera tout le terrain, du boul. Marie-Victorin jusqu’au fleuve. Il n’y a pas un automobiliste qui sera motivé à se stationner sur la rue Laurion pour ensuite avoir à contourner la clôture», soutient-il.

Cinq cases de stationnement souterraines seront aussi mises à la disposition des visiteurs. Le directeur général de la Ville, Marc Rouleau, a également indiqué que la Ville pourrait mettre des panneaux d’interdiction de stationnement sur cette rue étroite.

Pétition

M. Lapointe a remis à la Ville une pétition de près de 200 noms de résidents de tous les secteurs de Candiac qui se disent en faveur de ce projet. Les opposants avaient aussi signifié leur mécontentement via une pétition de 38 noms sur 40 résidences riveraines.