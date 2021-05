Candiac confirme l’installation d’une piste Pumptrack

Les travaux pour la piste asphaltée de type Pumptrack au parc Fernand-Seguin à Candiac s’entameront le 17 mai, fait savoir la Municipalité. Elle devrait être prête pour les amateurs de planche et patin à roulettes, de BMX, ainsi que de trottinette à la fin du mois de juin.

Il s’agit, selon Candiac, de la première piste de cette envergure, soit 575 mètres carrés, dans la MRC de Roussillon. Elle sera aménagée de façon à s’intégrer au terrain existant afin qu’un agrandissement soit possible dans le futur. L’investissement pour l’installation s’élève à 210 000$. Le projet s’inscrit dans le Plan stratégique de développement 2018-2033, dans lequel il est prévu que Candiac poursuive le développement et la modernisation de ses infrastructures sportives.

Le tout sera «respectueux de l’environnement», souligne la Ville par voie de communiqué.

«L’aménagement paysager prévoit des végétaux nécessitant peu d’eau et de tonte. Des espèces indigènes d’asclépiades et de plantes nectarifères seront également plantées afin de sauvegarder, nourrir et protéger les papillons monarques tout en maximisant la biodiversité», détaille-t-elle.

L’entreprise Sentiers Boréals, «une référence dans le domaine des pistes de BMX et de multisports», sera responsable des travaux.

Par ailleurs, la Municipalité indique que des nuisances sonores et un ralentissement de la circulation pourraient être engendrés, principalement sur la place de Chambord et l’avenue Charlemagne.