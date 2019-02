Candiac verse près de 700 000 $ en indemnisations à des commerçants

La Ville de Candiac n’a pas seulement versé 150 072$ au restaurant Paju le roi du sous-marin pour l’indemniser dans le processus d’expropriation en vue de la construction du quartier résidentiel Square Candiac. La Municipalité a dû verser un total de 670 072 $ à deux autres commerçants en vertu de décisions rendues par le Tribunal administratif du Québec (TAQ), le 23 novembre.

Les restaurants Amir et Baguette d’Orient ont aussi été indemnisés provisoirement. Ces commerces ont reçu 300 000$ et 220 000$ respectivement, confirme Jacinthe Lauzon, directrice du service des communications et relations avec le citoyen à la Ville de Candiac.

Le Reflet avait rapporté le jugement concernant l’indemnisation de 150 072$ attribuée au restaurant Paju en décembre. Selon la décision rendue par le TAQ, l’indemnité provisoire est versée afin d’«éviter de mettre en péril la poursuite des activités de la partie affectée par l’expropriation et ainsi lui permettre de poursuivre son exploitation commerciale».

«Quant au 4e locataire, la garderie Les heureux petits dauphins, le montant de son indemnisation provisoire n’a pas encore été déterminé par le TAQ», précise Mme Lauzon.

Règlement et emprunt

Le 21 janvier, le conseil municipal a déposé un avis de motion et un règlement afin d’instaurer une taxe spéciale sur les immeubles imposables du secteur Square Candiac. Cette taxe permettra de rembourser 80% du montant versé en indemnisations aux commerçants puisé à même le fonds général de la Ville. Le remboursement se fera sur une période de 10 ans.

Candiac «a payé le 20% [restant] par l’entremise de son budget d’opération de 2018», laisse savoir Mme Lauzon.

Par ailleurs, la Municipalité a emprunté 2,7 M$ en janvier 2018 pour acquérir le terrain où est présentement situé le centre commercial abritant les quatre commerces expropriés, boulevard de l’Industrie, à Candiac. Le processus d’achat est toujours en cours.

L’argent versé aux commerçants n’est pas inclus dans cet emprunt.

