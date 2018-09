Le candidat de Québec solidaire dans La Prairie s’en prend à son adversaire caquiste

Crédit photo : Gracieuseté

Daniel Blouin, candidat de Québec solidaire dans La Prairie, se questionne sur le sens éthique du candidat de la CAQ, Christian Dubé.

M. Blouin a communiqué sa réaction au Reflet à la suite de la publication d’un article du Journal de Montréal, le 13 septembre. Le texte faisait mention d’une apparence de conflit d’intérêts entre M. Dubé et sa conjointe en laissant entendre que celui-ci – alors à l’emploi de la Caisse de dépôt et placement du Québec – aurait favorisé une entreprise (Lumenpulse) dans laquelle elle siégeait au conseil d’administration.

«Un député devrait d’abord être au service des gens! Pourtant, il semblerait que le candidat de la CAQ travaillerait surtout pour ses propres intérêts», a écrit M. Blouin.

«Quand je pense à l’affaire Lumenpulse et du manque d’éthique potentiel de ce deuxième candidat de la CAQ dans La Prairie, j’avoue que je suis de plus en plus convaincu que les choses vont être pires avec la CAQ», poursuit-il.

M. Dubé s’est expliqué à ce sujet en entrevue.