Les candidats libéraux dénoncent les propos de Legault sur l’urbanisation de la route 132

Crédit photo : Archives – Le Reflet

Richard Merlini et Marcelina Jugureanu, respectivement candidats libéraux dans La Prairie et Sanguinet, dénoncent la «profonde méconnaissance des enjeux majeurs» du chef de la CAQ dans le dossier de l’urbanisation de la route 132.

Tous deux s’insurgent sur le fait que François Legault ne tient pas compte du travail amorcé par le Comité de l’axe 132 dont la création, par le PLQ, remonte à décembre 2017. Ces derniers réagissaient à l’intervention du chef caquiste qui était de passage à Delson, le 10 septembre.

«Soudainement, François Legault se réveille et s’aperçoit qu’il ne connaît absolument rien au dossier. Il veut faire fi de la direction sur la gestion des projets majeurs d’infrastructures publiques», estime le député sortant Richard Merlini dans un communiqué.

«Avant d’être inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI), d’abord comme «projet à l’étude, poursuit M. Merlini, une fiche d’avant-projet doit élaborée; voilà pourquoi notre gouvernement a créé le Comité de l’axe 132 avec nos partenaires.»

«Le Comité de l’axe 132 est la voie obligatoire pour que le projet de l’urbanisation de cet axe majeur de notre région se concrétise. On ne peut pas inscrire ce projet au PQI avec une simple promesse électoraliste», a renchéri Marcelina Jugureanu.

Tous deux rappellent que «ces solutions doivent être en concordance avec la Politique de mobilité durable dévoilée en avril par le gouvernement» de Philippe Couillard. Les solutions avancées doivent aussi tenir compte de la capacité financière des partenaires impliqués, dont les municipalités.

M. Merlini et Mme Jugureanu regrettent enfin «le silence inexcusable de la CAQ sur l’implication plus qu’essentielle du Conseil des Mohawks de Kahnawake», dans le projet de la transformation de la 132 en boulevard urbain.

À propos du Comité de l’axe 132

Ce comité vise à offrir aux partenaires concernés (les municipalités, la CMM, l’ARTM, EXO, la Direction de la santé de publique, le ministère des Affaires municipales et le ministère des Transports) une plate-forme d’échanges et de mise en commun de la vision du développement du corridor de la route 132 à Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant.