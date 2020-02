[…] Carambolage à La Prairie : des conducteurs impliqués témoignent […]

Jusqu’à maintenant, une centaine de personnes impliquées dans le carambolage monstre sur l’autoroute 15, à La Prairie, ont été transportées au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, à La Prairie, où ils ont été pris en charge.

Un témoin, Serge Chartrand, était au volant de son camion 53 pieds.

«À cause du vent, il y avait beaucoup de poudrerie et le sol était gelé, on ne voyait absolument rien, relate-t-il. Quand on a commencé à voir, il y avait des gens qui avaient déjà arrêté leur véhicule.»

«Je suis un petit peu sous le choc parce que moi et un autre gars avons aidé à sortir quelqu’un qui était coincé dans son véhicule, raconte le résident de Saint-Constant. Je suis un petit peu traumatisé.»

Dany Lévesque était quant à lui dans son camion de style pick up lors de l’impact.

«Un moment donné, il y a eu un nuage blanc et on a plus rien vu, on a vu un mur, explique-t-il. Il y a eu un impact. J’étais le cinquième devant. On entendait bang, bang, bang en arrière sans arrêt.»

Pour sa part, Philippe Vincent se trouvait au milieu du carambolage. Il y avait environ une quarantaine de voitures devant lui. Il affirme d’ailleurs que son véhicule est une perte totale.

«J’avais un 100 pieds de distance avec la personne que j’ai frappée. Avec la slush et la température, même si j’avais des pneus neufs, j’ai glissé tout le long. Je suis rentrée dans la camionnette devant moi. Il y avait beaucoup de trafic, il n’y avait pas d’échappatoire. On est tous rentrés un après l’autre dans la voiture devant. Je m’en vais à l’hôpital, c’est sûr», dit-il.

Un autobus scolaire avec des élèves de la Magdeleine a aussi été impliqué.

La Sûreté du Québec devrait faire un point de presse au cours des prochaines heures.

(Avec la collaboration de Vicky Girard)