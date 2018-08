Cathy Lepage dénonce une blague offensante sur la campagne du PQ

Crédit photo : Tirée de Facebook

La candidate du Parti québécois (PQ) dans La Prairie, Cathy Lepage, a réagi à une blague circulant sur Facebook «qui est allée trop loin». Elle s’est dite offensée par cette plaisanterie calquée sur la campagne publicitaire autodérisoire du PQ.

L’image sur laquelle on peut lire «Qu’est-ce qui est raciste et ne veut pas mourir? Le PQ», a circulé sur le réseau social plus tôt cette semaine.

«Ce matin, je suis outrée. De voir que notre campagne humoristique est reprise pour faire des blagues, voire parfois méchantes, sur le dos des péquistes est une chose. De me faire traiter de raciste en est une toute autre», a-t-elle publié sur sa page Facebook officielle, le 7 août.

«Je l’ai presque pris personnel, a-t-elle au Reflet qui l’a contacté par la suite. Ce qui me choque le plus, c’est la généralisation qui est faite. Comme si tous les péquistes étaient racistes.»

Mme Lepage ajoute qu’elle et son parti militent pour l’inclusion de tous et que c’est une blague qui nourrit la division et la haine.

«C’est de la politique sale et ça doit être dénoncé.» -Cathy Lepage, sur sa page Facebook officielle

Sens de l’humour

La politicienne admet que le PQ s’attendait à des réactions et à des réponses humoristiques à sa campagne publicitaire, lancée lundi.

«Mais nous, on n’attaque personne, on rit de nous-même», affirme-t-elle.

Elle avoue avoir vu passer d’autres images du même genre et de les avoir trouvées «rigolotes», puisqu’elle a «un bon sens de l’humour».

Néanmoins, elle soutient que cette plaisanterie sur le racisme est de mauvais goût.

Alors que certains accusent des militants de Québec solidaire sur Facebook, Mme Lepage précise qu’«il n’y a pas de preuves d’où ça vient. Ce sont probablement des militants d’adversaires.»