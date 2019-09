Ce monstre de Brabus a 888 chevaux et coûte 875 000 $

Article par Guillaume Rivard

Le Mercedes-Benz Classe G a des amateurs qui raffolent de son prestige et de son look emblématique, d’autres qui n’en ont que pour sa puissance et ses capacités hors route phénoménales.

Malheureusement pour certains, le G 65 à moteur V12 n’a pas survécu à la refonte du modèle pour l’année 2019. La version la plus puissante et la plus exclusive qu’on peut acheter en ce moment au Canada est le Mercedes-AMG G 63, qui exploite un V8 biturbo de 577 chevaux et qui se vend à partir de 167 000 $.

C’est ici qu’entre en scène Brabus. Le préparateur allemand est bien souvent le premier nom auquel on pense quand il est question de véhicules Mercedes-Benz modifiés et ultra performants. Sa dernière création, présentée en première mondiale au Salon de l’auto de Francfort cette semaine, est le Brabus G V12 900.

En partant du V12 biturbo de 6,0 litres d’AMG, l’équipe a augmenté l’alésage et retravaillé le moteur pour accroître la cylindrée à 6,3 litres et la puissance, tenez-vous bien, à 888 chevaux (900 PS). Le couple maximal s’élève à 1 106 livres-pied, mais il sera limité à 885 pour ceux qui auront la chance et les moyens d’en acheter un.

Le Brabus G V12 900 explose de 0 à 100 km/h en aussi peu que 3,8 secondes – sept dixièmes de moins que le G 63 – ce qui est absolument malade compte tenu de sa taille et de son poids gargantuesques. La vitesse de pointe est limitée électroniquement à 280 km/h.

Parmi les autres modifications, on note des roues de 24 pouces, un ensemble de carrosserie qui élargie la voie de 10 centimètres ainsi que des systèmes de suspension et d’échappement largement améliorés. L’habitacle peut être garni de cuir, d’Alcantara et d’autres matériaux raffinés au choix du client.

À propos, seulement 10 personnes sur la planète toute entière pourront mettre la main sur un exemplaire de cette édition spéciale. Le prix est affiché à 605 055 euros, soit l’équivalent de 875 500 $ avec le taux de change actuel. C’est au moins cinq fois plus cher que le G 63!