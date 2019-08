Cinq décès durant la Semaine nationale de prévention de la noyade

Cinq personnes, dont un octogénaire d’Hemmingford, ont perdu la vie lors de la Semaine nationale de prévention de la noyade qui se tenait du 21 au 27 juillet.

Samedi le 27 juillet, un homme de 82 ans a été retrouvé inanimé vers 16 h dans une piscine familiale du chemin Fisher. Son décès a été constaté plus tard en fin de journée.

Depuis le début de l’année la Société de sauvetage a recensé 41 décès et la saison estivale est loin d’être terminée.

«Le constat demeure regrettable puisque dans une grande majorité des cas, la noyade aurait pu être évitée, indique la Société de sauvetage. C’est pourquoi on réitère les messages et encourage baigneurs et plaisanciers à faire preuve de vigilance lors de leurs activités et à adopter un comportement sécuritaire en tout temps. »

Parmi les mesures de sécurité à favoriser, on note de ne jamais se baigner seul, de ne pas surestimer ses capacités à savoir nager ainsi que de porter une veste de flottaison individuelle au moment de prendre place dans une embarcation nautique.

La Semaine nationale de prévention de la noyade, qui s’est déroulée durant la troisième semaine de juillet, a permis de mobiliser les ambassadeurs dans des initiatives de sensibilisation. Du 21 au 27 juillet, 338 trousses d’informations ont été distribuées à travers les 97 organisations ambassadrices. Les réseaux sociaux ont aussi été mis à profit pour rejoindre près de 200 000 personnes.

En 2018, sept décès étaient survenus lors de cette semaine thématique.