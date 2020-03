COVID-19 : Delson ferme des bâtiments municipaux et annule des activités

Dans la foulée des mesures pour limiter la propagation du coronavirus, la Ville de Delson annonce qu’elle ferme dès maintenant et jusqu’à nouvel ordre des bâtiments municipaux et que toutes les activités et cours offerts par la Municipalité son annulés. Ceci comprend ceux dispensés dans les écoles.

Bâtiments fermés:

Aréna

Centre communautaire

La Jonction, incluant la maison des jeunes.

Les blocs sanitaires aux parcs Arthur-Trudeau et La Tortue demeurent, eux, ouverts à la population.

«Pour l’instant, l’hôtel de Ville, le garage municipal et la caserne d’incendie demeurent ouverts», indique Lucie Bisson, directrice générale par intérim dans une correspondance à la population.