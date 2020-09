COVID-19 : le cap des 600 cas franchi sur le territoire

Précisément 30 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés entre le 22 et le 25 septembre dans les villes du territoire couvert par Le Reflet, révèle le bilan par municipalité de la Direction de santé publique de la Montérégie. Cette augmentation porte le total de personnes infectées depuis le début de la pandémie à 622.

Les hausses de cas les plus marquées sont à La Prairie, Sainte-Catherine et Candiac, où on compte respectivement 12, 8 et 6 nouvelles personnes atteintes du virus, tandis qu’à Saint-Constant, qui enregistrait 10 nouveaux cas lors du dernier bilan, la situation est sensiblement stable.

À LIRE AUSSI: Une soixantaine de cas actifs de COVID-19 dans la MRC de Roussillon

Bilan par ville

Sainte-Catherine 136 (+8)

Delson 34 (+1)

Saint-Constant 159 (+2)

Saint-Mathieu 21 (stable)

Saint-Philippe 38 (+1)

La Prairie 144 (+12)

Candiac 90 (+6)