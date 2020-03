COVID-19 : les salons de coiffure et d’esthétique dans l’incertitude

La majorité des salons de coiffure et d’esthétique sont toujours ouverts dans la région, le 17 mars, puisqu’aucune recommandation n’a été émise par le gouvernement du Québec à leur sujet, laissant les clients, employés et propriétaires dans l’incertitude.

Le gérant d’un salon de coiffure qui préfère ne pas être nommé trouve la situation excessivement difficile. Bien qu’il penser à fermer, il affirme vouloir rester ouvert par respect pour ses clients pour le moment.

«On est sévère, on n’accepte pas les clients qui reviennent de voyage ou qui ont des symptômes et on nettoie de façon un peu paranoïaque», dit-il.

Le gestionnaire ne blâme pas le gouvernement pour ne pas avoir inclus les salons de coiffure et d’esthétique dans ses recommandations, considérant que celui-ci «en fait déjà beaucoup», mais trouve cela «dérangeant».

Du côté d’Ewa Nowicka, gérante au salon d’esthétique Evasion à Delson, il y a trop d’ambiguïté pour prendre une décision.

«J’ai peur de fermer et que mes employés n’aient pas droit à la mesure de chômage, puisque nous ne faisons pas partie des endroits à fermer selon le gouvernement. Ce n’est pas clair pour nous. Est-ce qu’on peut fermer? Est-ce qu’on doit le faire?», se questionne-t-elle.

Elle indique que même avant la COVID-19, l’équipe portait des gants et des masques et nettoyait le commerce, mais admet ne plus compter le nombre de fois qu’elle désinfecte le salon entièrement dans une journée.

«Nous prenons quand même moins de clients et, bien sûr, ceux qui ont voyagé ou qui ont des symptômes ne viennent pas», ajoute Mme Nowicka.