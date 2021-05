COVID-19 : plus aucun cas à Delson et Saint-Mathieu

Le nombre de cas actifs de COVID-19 est resté stable dans la plupart des villes du territoire au cours des deux derniers jours, selon le rapport de la Direction de santé publique de la Montérégie du 4 mai. Seule La Prairie connaît une légère augmentation de deux cas par rapport au dernier bilan.

Saint-Constant demeure la ville ayant le plus important nombre de personnes infectées, soit 30. On n’en recense toutefois plus aucune à Delson et Saint-Mathieu.

Alors que la tranche d’âge des 10-19 ans a été la plus touchée pendant plusieurs semaines, c’est désormais celle des 0-9 ans qui est la plus atteinte en Montérégie.

Cas par ville

Candiac: 12 (stable)

Delson: aucun (en basse de moins de 5)

La Prairie: 12 (+2)

Saint-Constant: 30 (stable)

Sainte-Catherine: 9 (-1)

Saint-Mathieu: aucun (en baisse de moins de 5)

Saint-Philippe: 5 (environ +1)