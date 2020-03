Des intervenants à l’écoute 24/7 pour la population en détresse

En cette période où la COVID-19 bouleverse la vie de tout le monde, les intervenants des centres de crise et prévention du suicide du Québec rappellent qu’ils sont à l’écoute des personnes en détresse 24/7.

« On fait partie des services essentiels. On est disponibles 24 heures sur 24 » souligne Roxane Thibeault, directrice de la Maison sous les arbres, à Châteauguay, et présidente du Regroupement des services d’intervention de crise du Québec (RESICQ).

Les gens des centres de crise anticipent une augmentation du désarroi. « On s’attend à une plus grande détresse psychologique chez la population en général, dit Mme Thibeault. Ce qu’il faut comprendre, en ce moment, avec toutes les mesures qui sont mises en place, il y a des personnes qui vivent des pertes d’emplois, des problèmes financiers, des conflits familiaux. On parle de plus de conflits familiaux les gens étant confinés, ça va venir exacerber les conflits, la tension est là. On s’attend à beaucoup de demandes dans les prochains jours. »

Mme Thibeault observe que la population prend maintenant conscience de l’ampleur de la situation. « C’est sûr, comme toute crise, au départ, il y a eu une période de choc et de déni. On s’en est rendu compte, il y a eu un peu moins d’appels, explique-t-elle. Les demandes d’aide reprennent parce que les gens commencent à voir tous les impacts de cette crise-là sur leur vie personnelle. »

Prendre soin des 70 ans et plus

Les gens ont peur de manquer du nécessaire, ont remarqué les intervenants. Et ce, particulièrement les gens âgés de 70 ans qui doivent rester à la maison. Mme Thibeault demande de les soutenir. « Oui il faut respecter la distanciation sociale mais, autant que possible, si vous pouvez aider les aînés autour de vous, en allant faire des achats pour eux, en les laissant à leur porte, ça serait vraiment important. »

Diverses mesures adoptées par le gouvernement peuvent apporter un certain soulagement, selon Mme Thibeault. « Heureusement, au niveau du gouvernement, on voit que des personnes mettent des choses en place pour rassurer la population. Des mesures ont été nommées au niveau de l’aide financière, ça on pense que ça va venir atténuer la grande inquiétude des gens au niveau du manque de revenus », commente la présidente du RESICQ.

Interventions

Respect des mesures de prévention oblige, la majorité des interventions se font désormais par téléphone. « Par contre, pour les personnes qui seraient à haut risque suicidaire, on les rencontre en face à face avec une distanciation sociale de deux mètres », précise Mme Thibeault. Des mesures d’hygiène exceptionnelles sont appliquées.

Le service d’hébergement d’urgence est toujours offert par la Maison sous les arbres. « Par contre, il y a des mesures plus sévères. C’est à dire un questionnaire à remplir avant que les personnes viennent où on va leur demander s’ils ont été malades, s’ils ont été en contact avec des personnes qui ont été malades ou en contact avec des personnes qui ont voyagé » détaille Roxane Thibeault.

« Pour nous c’est important de poser ces questions-là avant afin de protéger les personnes qui sont hébergées mais, bien sûr, nos intervenants. Parce que, en ce moment, notre richesse c’est nos intervenants, fait-elle valoir. Ce sont tous des professionnels mais aussi des humains qui ont leur propre famille, des parents âgés. On doit penser à eux pour ne pas qu’ils soient malades, qu’ils puissent continuer à prodiguer les services. »

