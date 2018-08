Des jeux Atari bientôt disponibles dans les voitures Tesla

Article par Michel Deslauriers

La version 9,0 du système d’exploitation de Tesla sera disponible dans quelques semaines, et outre les habituels améliorations et correctifs apportés au fonctionnement des voitures, on pourrait maintenant profiter de quelques titres classiques de jeux vidéo Atari.

En effet, Tesla aurait signé une entente avec la marque de jeux vidéo pour incorporer ceux-ci dans le système multimédia des Model S, Model X et Model 3. Des titres comme Missile Command, Tempest et Pole Position seraient proposés, et ce dernier – un jeu de course automobile – pourrait même être joué à l’aide du volant de la voiture Tesla! Stationnée, évidemment…

« Chéri, j’ai quelques trucs à acheter, tu viens avec moi? »

« Bof, je vais t’attendre dans l’auto. Prends ton temps, là! »

Dans un tweet, Elon Musk a également invité les concepteurs de jeux vidéo à postuler chez Tesla afin d’en créer qui utiliseraient l’écran central, le système téléphonique et les fonctionnalités de leurs véhicules.

La mise à jour 9,0 amorcerait aussi l’intégration de fonctions de conduite entièrement autonome. Enfin, un mode party et camping puiserait dans le bloc-batteries des véhicules Tesla afin de pouvoir alimenter chaîne audio, glacière et éclairage lors des soirées de fête entre amis, ou bien de conserver une température préréglée si l’on décide de dormir dans le véhicule. Et ce, pendant 48 heures ou plus, aux dires de Tesla.