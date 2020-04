Développement et paix annule ou reporte les activités liées à sa campagne Carême de partage

En raison de la situation de crise causée par la COVID-19, l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, Développement et Paix – Caritas Canada, annule ou reporte toutes les activités liées à sa campagne Carême de partage qui devaient se tenir en personne.

La fermeture des paroisses et la limitation des rassemblements a un impact sur la collecte du 5e dimanche du carême. Cette campagne annuelle permet à l’organisme de venir en aide à des millions de personnes dans le monde.

«La pandémie en cours accentue énormément les problèmes déjà existants des communautés les plus vulnérables dans les pays du sud. Pour répondre à leurs besoins croissants, Développement et Paix accepte dès maintenant les dons par courrier, par téléphone et en ligne», indique-t-on par voie de communiqué.

Don par la poste

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage

Montréal (Québec) H3G 1T7

Don par téléphone

1-888-664-3387

Don en ligne

www.devp.org/donnez