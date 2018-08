Dix millions de Ford Mustang fabriquées : hommage à la légende

Article par Le Guide de l’auto

Vous avez aimé notre essai de la toute nouvelle Ford Mustang Bullitt 2019? En tout cas, notre journaliste Antoine Joubert a vraiment adoré cette voiture, qui donne une autre vie à une légende de l’automobile.

Récemment, la légende a ajouté une page importante à son grand livre d’histoire avec la production de la dix millionième Ford Mustang. Oui, dix millions d’exemplaires ont maintenant vu le jour depuis 1964! Et pour rendre hommage à l’originale portant le numéro de série NIV 001, c’est une Mustang de la même couleur (Blanc Wimbledon) et du même modèle (GT à moteur V8) qui est sortie de l’usine de montage de Flat Rock, au Michigan.

Grosse différence, cependant : sa boîte manuelle compte deux fois plus de rapports (six au lieu de trois) et son moteur est quasiment trois fois plus puissant (460 chevaux au lieu de 164).

« La Mustang est l’essence même de la compagnie et une des voitures préférées dans le monde, a déclaré Jim Farley, présidentde Ford sur les marchés mondiaux. Je ressens le même enthousiasme quand je vois une Mustang rouler dans les rues de Detroit, de Londres ou de Beijing que quand j’ai acheté ma première voiture, une Mustang coupé 1966 que j’ai conduite partout au pays dans mon adolescence. La Mustang nous fait tous sourire, dans toutes les langues. »

Rappelons que la Ford Mustang est la voiture sport la plus vendue aux États-Unis depuis 50 ans et la plus vendue dans le monde pour la troisième année de suite. Elle a également été assemblée à San Jose, en Californie, à Metuchen, au New Jersey, et à l’usine originale de Dearborn, au Michigan.

Pour célébrer la production de la dix millionième Mustang, Ford a prévu une parade de son siège social de Dearborn jusqu’à l’usine de Flat Rock, avec des modèles représentant toutes les six générations, ainsi que le survol de trois avions de combat Mustang P-51 datant de la Seconde Guerre mondiale.

Les prochaines années seront bien remplies également pour le muscle car de Ford, notamment avec l’ajout de la nouvelle Shelby GT500 2019 développant plus de 700 chevaux et de la Mustang hybride 2020 supposément capable de livrer des accélérations similaires à la GT.