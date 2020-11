Embarque! Montérégie : cartographier les alternatives à l’auto solo

Pour accroître l’utilisation des modes de transports durable, il faut d’abord que ceux-ci soient connus. C’est notamment cette mission que remplit l’outil Embarque! Montérégie, conçu par le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie). Le projet s’est valu le prix Leaders en mobilité durable-Coup de cœur du public 2020, remis par les Centres de gestion des déplacements métropolitains.

«Le prix du public est le plus significatif pour nous, car ce projet est pour les citoyens qui veulent changer leurs habitudes. C’est une reconnaissance que ces outils sont pertinents», constate Judith Lavoie, agente en mobilité durable au CRE Montérégie.

Parmi ces outils, une carte interactive recense les diverses options de transport durable : transport en commun, stationnements incitatifs, pistes cyclables, bornes électriques, etc.

Dans les plus grandes villes comme Longueuil, il peut sembler acquis qu’il existe un Réseau de transport. Cependant, Mme Lavoie observe que ce n’est pas toujours le cas dans les plus petites municipalités.

«Dans les milieux ruraux, les options sont moins connues, on ne sait pas toujours comment ça fonctionne. L’information est morcelée. Le but est de la rendre plus facile d’accès.»

La carte permet par ailleurs de consulter en un coup d’œil les offres disponibles sur les différentes plateformes de covoiturage.

Le CRE Montérégie a travaillé à l’élaboration de cet outil dès le printemps 2019. Depuis qu’il est disponible en ligne, au moins 1000 visiteurs l’ont consulté.

Avant qu’Embarque! Montérégie ne voit le jour, d’autres projets Embarque existaient déjà dans diverses régions du Québec.

«Le CRE a rassemblé plusieurs acteurs du territoire, qui ont vu là un projet porteur pour toute la région», décrit Judith Lavoie.

Espaces dédiés au covoiturage

Embarque! Montérégie vise aussi à accroître le nombre d’espaces de stationnement disponibles pour le covoiturage, en créant un réseau.

Le CRE est présentement en pourparlers avec plusieurs MRC afin de convaincre les municipalités de réserver des espaces à cet fin dans des stationnements déjà existants et qui ne sont pas toujours utilisés à leur pleine capacité, que ce soit à un centre sportif, près d’un parc ou à l’hôtel de ville.

«Il y a déjà eu des essais pour le covoiturage dans le passé, et ce n’est pas toujours fructueux. Ce qui n’intéresse pas les gens, c’est de devoir faire un grand détour pour aller chercher un covoitureur. Alors si on peut se stationner près de chez soi, ou y aller à vélo, c’est plus attirant», fait valoir Judith Lavoie.

L’initiative est peu coûteuse pour les villes, qui doivent installer de la signalisation et assurer un minimum de communication.

Le CRE lui-même déploiera une campagne de sensibilisation à l’échelle de la région pour faire découvrir Embarque! Montérégie.

Rens. : https://embarquemonteregie.ca.