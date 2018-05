Épuisés par le bruit de l’A-30

Crédit photo : Archives - Le Reflet

À lire aussi Stries sur l’autoroute 30 : de nouvelles mesures sonores en mai

Stries sur la 30 : Le niveau sonore reviendra à la normale au printemps, assure le député

La Prairie demande à Québec d’enlever les stries sur l’autoroute 30

Nous sommes citoyens de Châteauguay depuis 35 ans et nous demeurons dans le quartier des musiciens. Lorsque nous avons acheté notre maison en 1983, nous avons choisi cet emplacement pour sa quiétude, sa tranquillité et le silence, quel plaisir.

La crise amérindienne en 1990 a amené avec elle des gros inconvénients pour la population (population auditive), nous avons été pris en otage de juillet à septembre…de là la décision du gouvernement du Québec de prolonger la 30 pour éviter le pont Mercier et boucler la boucle autour de Montréal dans l’éventualité d’une autre crise.

Nous avons continué à travailler et investir pour apporter beaucoup d’améliorations à notre maison et ainsi rajeunir le quartier, un gros plus pour la Ville de Châteauguay. Après plus de 35 ans à nos emplois nous avons pris notre retraite…

Vacarme nocturne

Cependant cette tranquillité, le jour, et surtout durant la nuit, est brisée. L’été est maintenant inexistant, car la pollution auditive de la 30 est tellement bruyante qu’elle nous empêche de bien dormir (la santé publique recommande de 25 à 30 db pour un sommeil réparateur). Les bruits sont constants de 4 h le matin jusqu’à passé minuit, et ce, chaque jour. Nous avons mesuré les décibels à partir de notre fenêtre de chambre. Le matin vers 4h, ça va de 50 à 78 db). Le matin nous avons enregistré dans la cour arrière, vers 7 h 30, de 62 à 92 db. Ça se poursuit toute la journée jusqu’à minuit le soir. Nous ne pouvons pas plus bien dormir la nuit, à moins de fermer nos fenêtres, et notre santé mentale commence à s’en ressentir. On ne peut plus relaxer et s’assoir à l’extérieur à cause de ce bruit infernal.

On appelle la saison actuelle «la belle saison», mais pas pour les résidents du quartier des musiciens. L’an dernier, le MTQ est censé être venu mesurer les décibels dans notre quartier et les résultats n’ont pas été concluants!!! C’est sûr qu’un mur de son représente des coûts pour le gouvernement. Qu’en est-il pour la santé des citoyens ?

J’aimerais que la population du quartier des musiciens se mobilise pour dire haut et fort à Monsieur Moreau qu’il s’occupe moins de sa carrière politique et plus des citoyens qui l’ont porté au pouvoir. À notre maire nouvellement élu que la situation ne peut plus durer et qu’il plaide pour la quiétude et le bien-être de ses citoyens.

Citoyens perturbés par cette situation, levez-vous et plaignez-vous. Écrivez en grand nombre à votre député provincial M. Moreau, votre maire M. Routhier, votre conseillère municipale Mme Laberge et au ministre des Affaires municipales M. Coiteux.

Ensemble on peut faire bouger les choses.

Danielle et Jean-Claude Poirier, Châteauguay