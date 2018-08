Une équipe du Fonds Solidarité Sud est créée sur la Rive-Sud

Crédit photo : Gracieuseté

Une équipe régionale du Fonds Solidarité Sud (FSS) a vu le jour sur la Rive-Sud et s’ajoute au sept équipes régionales en place au Québec. Les personnes intéressées à y prendre part sont invités à un 5 à 7 d’information le 24 octobre.

Le Fonds Solidarité Sud est un organisme d’aide au développement durable et écologique des communautés qu’il soutient en Amérique du Sud et en Afrique de l’Ouest.

Il travaille en collaboration avec des organismes québécois de coopération internationale ainsi qu’avec des organismes, des associations et des coopératives du Sud axés sur le développement de leur communauté locale.

Ces projets peuvent être dans les domaines agricole, forestier, de mise en marché des produits, les micro-prêts, les cuisines collectives ou encore les cantines scolaires.

Tous les participants au FSS sont des bénévoles. Seuls des conseillers experts sont mobilisés pour de courtes missions afin de transmettre le savoir et le savoir-faire requis et assurer le suivi des projets.

Le FSS compte principalement sur ses propres fonds pour le financement des deux projets.

Le projet d’appui aux femmes artisanes de la communauté de Catac au Pérou vise à accroître la capacité de génération de revenus de 40 artisanes péruviennes nouvellement regroupées dans une entreprise associative qui fabrique et met en marché des vêtements et accessoires de laine.

La contribution du Fonds sera consacrée à l’achat d’équipements, la formation technique des artisanes et l’élaboration d’outils de mise en marché

Le projet d’appui aux cuisines collectives et cantines scolaires de la communauté de Baptiste en Haïti fait quant à lui suite à la mission du Fonds en 2017 dans le cadre d’un projet de coopération volontaire (Agro-Innov/UPA DI). L’UPA DI soutient déjà à Baptiste le développement d’une filière café des huit coopératives locales et l’agriculture maraîchère (et du petit élevage) de ses membres. Cette production aura un débouché dans un projet de cuisines collectives et de cantines scolaires offrant des petits déjeuners dans les écoles de la région.

La clé de voûte des collectes de dons est le Club des 100, des citoyens qui s’engagent à donner 100$ par année.

Mais le FSS en est aussi à constituer un fonds de dotation, qui provient de dons majeurs, de police d’assurance-vie dont le FSS est bénéficiaire, ou encore, de legs testamentaires.

Pour plus de renseignements et assister à la réunion d’information: goyetteandre@gmail.com http://www.fondssolidaritesud.org/

(Source: FSS)