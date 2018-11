Essais à la fumée à Sainte-Catherine

Crédit photo : Depositphotos

Des essais à la fumée dans certaines sections d’égout seront effectués à Sainte-Catherine, les 8 et 9 novembre.

La méthode consiste à injecter de la fumée dans le réseau d’égout à des endroits ciblés pour détecter les sources de captage et les raccordements inversés. Des techniciens de la firme EnviroServices circuleront pour noter les résultats des tests et prendre des photos.

Pendant les inspections, une fumée blanche non salissante et sans danger ni risque pour la santé pourrait émaner des bouches d’égout dans la rue, spécifie la Ville dans un communiqué.

Cette fumée pourrait aussi s’introduire dans certaines maisons dont le système de plomberie est défectueux, par les drains au sous-sol et dans le garage, entre autres. L’ouverture des drains doit être fermée avec un chiffon mouillé et les pièces aérées advenant le cas. La fumée peut aussi incommoder les personnes souffrant de problèmes respiratoires.

La Municipalité laisse savoir qu’en cas d’urgence, les citoyens peuvent aviser un représentant d’EnviroServices à proximité des domiciles ou contacter le Service des travaux publics au 450 632-0590, poste 5310.

Localisation des tests

Les essais à la fumée se feront sur le boulevard Saint-Laurent, entre la rue Centrale et la 1re Avenue, et sur la rue Barbeau, entre le boulevard Saint-Laurent et la route 132.