Ford transformerait sa Focus en camionnette sous-compacte

Article par Olivier Beaulieu

Depuis l’annonce de Ford concernant l’arrêt de la fabrication de plusieurs voitures de son catalogue d’ici à 2020, on se questionne au sujet de l’utilisation future des usines d’assemblage de ces modèles. Qu’est-ce que Ford prévoit en faire? Les médias spéculent sur l’avenir des berlines du manufacturier américain, mais certaines rumeurs semblent se concrétiser.

En avril dernier, Ford déclarait par voie de communiqué que sa Fusion, sa C-MAX, sa Taurus et sa Fiesta disparaîtront du marché nord-américain d’ici à 2020. Il indiquait par le fait même que la Ford Focus, dont la nouvelle génération a récemment été révélée, serait seulement vendue en version Active aux États-Unis.

Dans cet ordre d’idées, le média web américain Automobile apprend d’un informateur que Ford envisage la création d’une camionnette qui serait plus petite qu’un Ford Ranger, mais plus grande que le Courier, une camionnette fabriquée jusqu’en 2013 à partir de la plate-forme de la Fiesta de 1998. Et pour y arriver, Ford utiliserait la plate-forme nouvelle génération de sa prochaine Focus.

Selon les informations recueillies par Automobile, cette camionnette sous-compacte s’inscrirait dans le catalogue de 2020 et serait assemblée à Cuautitlan au Mexique. Cette usine produisait jusqu’alors quelques berlines du constructeur ainsi que la Fiesta à hayon. Par voie de courriel, un porte-parole du manufacturier n’a pas démenti ces rumeurs. Il a cependant tenu à préciser qu’une croissance significative dans le catalogue de produits Ford est à prévoir pour le marché nord-américain.

D’ailleurs, on sait que depuis quelques années, le marché européen achète davantage de véhicules de grande taille pour remplacer ses petites citadines. Il serait donc fort possible de voir ce nouveau venu apparaître dans les concessions du Vieux Continent. Et si Ford construit cette camionnette de la même manière qu’il assemble sa série F, il y a fort à parier que ce modèle trouvera preneur tant en Amérique qu’en Europe.