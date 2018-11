Gala de Triathlon Québec : des honneurs pour club Orange de La Prairie

Crédit photo : Gracieuseté Triathlon Québec – Pierre Paradis

Le club Orange – Équipe Triathlon de La Prairie s’est distingué au gala de Thiathlon Québec en remportant le titre du «Club adulte de l’année» à Montréal le 10 novembre.

«Nous éprouvons de la joie et du bonheur. Nous avons une grande fierté d’avoir réussi après seulement deux ans d’existence à monter sur la plus haute marche du podium. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers nos extraordinaires membres qui nous font confiance en participant en grand nombre à nos activités et événements», a déclaré Pierre Svartman, l’entraîneur-chef.

Ce dernier est copropriétaire du club Orange avec sa conjointe, Lyne Mathieu.

«C’est la consécration d’un travail bien fait de notre club qui est reconnu partout au Québec.» -Pierre Svartman, copropriétaire de club Orange – Équipe Triathlon

Mission

Le club dont le siège social est situé à La Prairie compte plus de 150 membres. Il se spécialise dans l’encadrement adapté du triathlon soit les disciplines de la natation, du vélo et de la course à pied.

«La clé d’un entraînement efficace, c’est le plaisir. C’est ce qui permet de s’accrocher et d’être présent à la prochaine séance. Sans plaisir, pas de persévérance», a mentionné M. Svartman.

Ce dernier dirige des entraînements à Longueuil, Brossard, Saint-Lambert et La Prairie. Il a aussi recours à des baladodiffusions (podcasts), en collaboration avec Éric Pelbois, un membre du club, pour fournir aux athlètes des réponses pratiques aux questions liées à la pratique de leur sport.

Implication

Le club Orange s’implique au sein de la communauté. En 2018, le club a organisé diverses collectes de fonds. Un montant de 6000$ a été remis à l’organisme «L’Appart à moi» à Saint-Hubert dont la mission est d’offrir un milieu de vie aux jeunes adultes atteint de trisomie 21 ou autre forme de déficience intellectuelle.

Passion pour le triathlon

Pierre Svartman a expliqué sa passion pour le triathlon. «Dans les années 1980, j’avais regardé une compétition d’Iron Man en direct où Julie Moss, une participante, avait franchi le fil d’arrivée à quatre pattes. J’étais attiré par ce défi qui comprenait trois sports qu’il fallait maîtriser».