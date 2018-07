Homme recherché pour fraude à l’identité

Crédit photo : Gracieuseté

Un individu est recherché pour avoir tenté d’utiliser l’identité d’un résident de La Prairie, le 2 mai.

Le suspect a voulu récupérer un iPhone X commandé en ligne dans une pharmacie de Brossard. Il a présenté les pièces d’identité de la victime, qui s’est aperçue de la fraude quelques jours plus tard. L’employé a refusé de remettre le colis à l’individu, puisqu’il doutait de son authenticité.

Selon la Régie de police Roussillon, les témoins et des images captées par des caméras de surveillance, il s’agit d’un homme âgé d’environ 30 ans s’exprimant en français. Il est de race noire et a les cheveux bruns. Il portait une moustache et un manteau noir avec des écussons lors de l’incident.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Guillaume Robitaille par téléphone au 450-638-0911, poste 484.