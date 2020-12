[…] Incendie à Saint-Rémi : la députée McCann se rend sur les lieux du sinistre […]

La député de Sanguinet, Danielle McCann, s’est rendue sur le site de l’incendie qui a détruit plusieurs commerces, le 5 décembre, en soirée.

Elle était accompagnée de la mairesse de Saint-Rémi, Sylvie Gagnon-Breton, et de la présidente de l’organisme Vent d’espoir, Sylvie Boyer.

«Quand j’ai appris ça, j’étais sans connaissance, dit Mme McCann. J’ai appelé la mairesse et Mme Boyer. On va s’occuper de ça jusqu’au bout. Il y a aussi la friperie qui a été touchée. On va regarder ce qu’on peut faire. Je vais rester en contact avec la mairesse pour m’assurer que personne ne tombe entre deux chaises.»

De l’aide pour Vents d’espoir

Le local du centre d’activités de jour de Vents d’espoir a été rasé. Tout l’équipement spécialisé, destiné aux personnes ayant une déficience physique, a été détruit. L’organisme avait une assurance couvrant une valeur de 60 000$, mais Mme Boyer estime ses pertes à au moins 85 000$.

«Nous allons demander au CISSSMO [Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest] s’ils ont des équipements qu’ils peuvent vous fournir», a expliqué Mme McCann à la présidente de l’organisme.

La députée de Sanguinet s’est aussi engagée à verser 15 000$ à Vents d’espoir, à même son enveloppe discrétionnaire. «Nous avons un budget pour le soutien à l’action bénévole, a précisé Mme McCann. Il s’agit d’une situation d’urgence.»

Le député de la circonscription de Saint-Jean, Louis Lemieux, s’est aussi engagé à verser 1000$ à Vents d’espoir.

«On va aussi solliciter les autres députés et ministres», a assuré Mme McCann.

De son côté, la mairesse de Saint-Rémi discutera avec le conseil pour déterminer de quelle façon la Ville pourra aider. Elle soutient que l’aide pourrait prendre la forme d’un don en argent ou matériel.

«Le bureau de comté est là pour tous ceux qui ont été touchés par cet événement, a conclu Mme McCann. Ils n’ont qu’à nous appeler. Nous sommes là pour eux.»