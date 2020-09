Kahnawake passe au statut orange «risque accru»

L’équipe d’intervention spéciale COVID-19 à Kahnawake a annoncé que le territoire passe au statut orange «risque élevé», le 28 septembre, lors du dévoilement de ses niveaux d’alerte.

Le troisième niveau d’alerte sur le territoire engendre l’implantation de plusieurs mesures :

-Les rassemblements privés sont limités à 6 personnes;

-Les rassemblements publics sont limités à 25 personnes;

-Les gens sont fortement encouragés à rester avec ceux qui vivent à la même adresse qu’eux;

-Les gens sont fortement encouragés à ne pas se déplacer dans les zones rouges;

-Les résidents sont avisés de rester sur le territoire le plus possible;

-Les écoles se prépareront à donner des cours en ligne, si nécessaire.

Néanmoins, c’est le statu quo pour les commerces, «puisqu’ils opèrent dans un environnement contrôlé et qu’ils sont inspectés régulièrement», indique l’équipe d’intervention spéciale qui ajoute que ces mesures sont préliminaires et que la situation évolue quotidiennement et pourrait changer rapidement.

Nouveaux cas

Kahnawake compte une vingtaine de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie et n’en avait recensé aucun depuis la fin juin.

Le 28 septembre toutefois, l’équipe de santé publique du Centre hospitalier Kateri-Memorial (KMHC) a publié une déclaration demandant aux membres de la communauté qui étaient présents au salon funéraire Poissant 10 jours auparavant, de 15h30 à 17h30, de se placer en isolement jusqu’au 2 octobre. Si certains d’entre eux développent des symptômes, il leur est demandé de contacter le KMHC pour se faire dépister au 450 638-3930, poste 2275 ou 2296.

L’équipe spéciale d’intervention a également publié un communiqué de presse le même jour afin d’aviser la communauté qu’elle était au courant d’un cas positif à la COVID-19 sur le territoire.

«Notre équipe de santé publique à Kahnawake a contacté la famille et a communiqué ses conseils médicaux à ceux qui ont été en contact avec le cas positif», peut-on y lire.

Niveaux d’alerte

Kahnawake a ses propres niveaux d’alerte de la pandémie, mais le code de couleurs est similaire à celui du gouvernement du Québec, soit le vert (risque minimal), jaune (élevé), orange (accru) et rouge (important).