La Chevrolet Volt 2019 se rechargera deux fois plus vite

Article par Le Guide de l’auto

Attendue sur le marché canadien cet automne, la Chevrolet Volt 2019 offrira plusieurs caractéristiques améliorées, à commencer par un nouveau chargeur de bord de 7,2 kilowatts qui permettra de réduire de moitié les temps de recharge. Autrement dit, on pourra obtenir environ deux fois plus d’autonomie électrique pour chaque heure de recharge.

En conséquence, il ne faudra que 2,3 heures avec une borne de 240 volts pour charger complètement la batterie de la Volt. Ce sera plus pratique surtout pour les propriétaires qui ont l’habitude de se brancher en ville lors de leurs différents arrêts.

« Offrant environ le double de l’autonomie par la recharge de niveau 2, le système de 7,2 kilowatts de la Volt 2019 rend plus intéressantes les recharges sur le pouce, affirme l’ingénieur en chef des véhicules électriques de Chevrolet, Jesse Ortega. Ça prolonge l’autonomie électrique de la voiture et vous en donne deux fois plus pour votre argent quand vous la branchez à une borne publique qui facture à l’heure. »

Seul bémol : ce chargeur de plus grande capacité sera inclus de série dans la version haut de gamme Premier seulement. Il sera optionnel dans la Volt LT de base, qui continuera d’intégrer un chargeur de 3,6 kilowatts.

L’autonomie électrique et totale de la Chevrolet Volt ne changent pas et s’élèvent respectivement à 85 et 675 kilomètres.

Une Volt plus efficace et plus commode

Quelles sont les autres caractéristiques améliorées dont on parlait plus tôt? D’abord, la Volt 2019 pourra retarder l’activation automatique du système de chauffage assisté par le moteur jusqu’à une température de -25 degrés Celsius, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent brûler le moins d’essence possible, même en hiver.

Pour plus d’efficacité, le système de freinage régénérateur jouera un rôle accru lorsqu’on relâche l’accélérateur, facilitant ainsi l’atteinte des 85 kilomètres électriques. GM soutient par ailleurs que son fonctionnement sera plus doux et améliorera la sensation au volant.

Quoi d’autre? Eh bien, le système d’infodivertissement de Chevrolet a été mis à jour dans la Volt pour inclure une nouvelle application qui nous montre à quel point notre style de conduite, le trajet, les conditions météo et les réglages de l’habitacle peuvent affecter l’autonomie. Voilà qui devrait aider les maniaques du « zéro émissions » à rouler le plus longtemps possible en mode électrique.

La Chevrolet Volt 2019 offrira également pour la première fois un siège du conducteur avec réglages électriques (de série en version Premier et en option dans la LT), une nouvelle caméra arrière numérique, la possibilité d’alterner entre le régulateur de vitesse adaptatif et conventionnel, une alerte de pneu gonflé, de nouveaux motifs sur les sièges en tissu et un ensemble noir qui donne plus de style à la voiture. En outre, le plateau de recharge sans fil pour téléphones a été déplacé à l’avant du levier de vitesses pour en faciliter l’utilisation.

Si vous désirez savoir ce que vous réservent la Spark, la Cruze et la Malibu pour l’année-modèle 2019, cliquez sur les liens.