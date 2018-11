La collecte des déchets s’automatisera à Sainte-Catherine

Crédit photo : Le Reflet - Archives

La collecte des déchets à Sainte-Catherine se fera de façon automatisée à partir du 1er décembre, a avisé la Municipalité sur son site Web.

Deux camions parcourront les rues, un pour collecter les bacs et l’autre pour ramasser les déchets volumineux comme les meubles et les matelas. Ils passeront à des heures différentes. Les collectes auront lieu le même jour, entre 7h et 19h.

La Ville informe ses citoyens que la disposition de leur bac est importante pour ce changement:

-Les roues et la poignée doivent être orientées vers le domicile, comme pour le bac de recyclage;

-Un espace de 60 cm (2 pi) doit être conservé autour de la poubelle.