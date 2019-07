La Hyundai Sonata hybride 2020 aura un toit solaire

Article par Guillaume Rivard

Quelques mois seulement après la première mondiale de la Hyundai Sonata 2020 de nouvelle génération, à laquelle nous avons eu un accès exclusif sur les routes de Séoul, le constructeur coréen dévoile aujourd’hui la nouvelle Sonata hybride, équipée d’une technologie avancée de contrôle des changements de rapport et même d’un toit solaire.

Hyundai affirme que sa boîte automatique à six rapports améliorée, spécifiquement conçue pour les voitures hybrides, rehausse l’agrément de conduite en plus de diminuer la consommation de carburant grâce à un nouveau logiciel de commande du groupe motopropulseur.

Un peu comme les systèmes de correspondance du régime en rétrogradation offerts sur certains véhicules, la technologie en question contrôle le moteur électrique afin d’uniformiser la vitesse de rotation du moteur à combustion et celle de la transmission. Les changements de rapport peuvent se faire 30% plus rapidement et, comme il y a moins de friction, la durabilité des pièces s’en trouve accrue.

Sinon, la Hyundai Sonata hybride 2020 conserve son quatre-cylindres de 2,0 litres à injection directe et sa batterie de 38 kWh, donc on peut s’attendre à la même puissance nette de 193 chevaux. La consommation moyenne devrait également rester similaire aux 5,6 L/100 km présentement atteints sur le marché canadien. S’il y a une réduction, elle sera bien marginale.

Quant à la Sonata hybride rechargeable, la compagnie n’a pour l’instant donné aucun détail à son sujet.

L’autre innovation mise au point par Hyundai et inaugurée par la Sonata hybride 2020 est un système de toit solaire. Disponible en option, celui-ci recharge la batterie en roulant pour maximiser l’autonomie et prévenir les décharges inutiles. Avec six heures d’exposition au soleil par jour, les propriétaires devraient être en mesure de parcourir environ 1 300 kilomètres additionnels par année.

Plusieurs aides à la conduite seront par ailleurs offertes avec la voiture, dont un dispositif d’évitement de collision frontale avec détection des piétons et une aide au maintien dans la voie qui garde le véhicule bien centré sur l’autoroute, et ce, à des vitesses allant jusqu’à 145 km/h.

Quant au design, on reconnaîtra la nouvelle Sonata hybride 2020 par le traitement plus distinctif et aérodynamique de sa calandre, de ses jantes et de son mini aileron arrière. Les portières pourront être déverrouillées en plaçant un téléphone intelligent près de la poignée au moyen d’une application spéciale. Cette dernière permettra également de contrôler différentes fonctions à distance et d’imposer certaines limites si l’on souhaite par exemple prêter la voiture à son ado ou la louer à un étranger.

Tel qu’annoncé précédemment, la Hyundai Sonata 2020 sera en vente chez nous à partir du mois de novembre et la version hybride devrait suivre dans la première moitié de 2020.