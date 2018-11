La Kia Soul 2020 sera dévoilée au Salon de Los Angeles

Article par Olivier Beaulieu

Le Salon international de l’auto de Los Angeles débute dans quelques jours et les manufacturiers multiplient les annonces publiques. Dernièrement, c’est le constructeur Kia qui annonce le lancement officiel de son populaire multisegment compact, la Kia Soul.

Quoique très peu d’informations aient été fournies dans ce communiqué, on sait que la Soul 2020 recevra quelques modifications esthétiques, mais conservera son caractère « polyvalent et plaisant à conduire ». On ne sait cependant pas quelles seront les améliorations mécaniques et technologiques du véhicule. Certaines rumeurs circulent à l’effet que la prochaine génération de la Soul utiliserait la même plate-forme que son frère le Hyundai Kona qui a été élu meilleur achat du Guide de l’auto 2019 dans sa catégorie. De plus, on apprend que la prochaine édition du VUS sera offerte en diverses motorisations, dont un moteur turbo et un autre entièrement électrique qui serait apparemment mu par une batterie de 64 kWh. Cette dernière information n’a cependant pas été confirmée par le manufacturier coréen.

La Kia Soul 2020 arrivera dans les concessions l’an prochain. La déclinaison électrique ne sera pas disponible dans toutes les régions ni dans toutes les concessions et sera distribuée en quantité limitée.