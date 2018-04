La nouvelle Ford Focus révélée!

Article par Michel Deslauriers

Au Canada et aux États-Unis, elle figure sur le marché dans sa forme actuelle depuis 2011, et elle était mûre pour une refonte. La Focus, un des véhicules les plus populaires du constructeur de tous les temps, à l’échelle globale, a reçu une révision complète et sera mise en vente en Amérique du Nord dans la deuxième moitié de 2019, en tant que modèle 2020.

Comme la Ford Focus actuelle, la nouvelle voiture est un produit global, mais personnalisé pour chaque région du monde. Elle est proposée en berline quatre portes, hatchback cinq portes et familiale – bien qu’avec la gamme exhaustive de VUS Ford sur notre marché, il est peu probable qu’une Focus familiale effectue un retour chez nous.

Les dimensions extérieures sont inchangées, mais l’empattement de la Focus a été allongé, et le constructeur avance que la nouvelle voiture disposera « un habitacle plus invitant et accommodant, avec plus d’espace passager que jamais. » Ceci règlera le manque de dégagement aux places arrière du modèle actuel avec un gain de 71 millimètres pour les jambes, de 61 mm pour les épaules et de 51 mm pour les genoux.

La suite d’aides à la conduite sécuritaire Ford CoPilot360, récemment lancée, sera disponible, tout comme une connexion Internet haute vitesse et une recharge sans fil pour téléphones. SYNC 3 sera pourra être jumelé à un écran tactile de huit pouces et intègrera Apple CarPlay et Android Auto.

La Focus recevra de nouveaux moteurs EcoBoost aussi, quoi que ceux destinés aux marché nord-américain n’ont pas encore été officialisés. En Chine, la voiture obtiendra un trois cylindres de 1,0 litre et un quatre cylindres de 1,5 litre, alors que l’Europe profitera aussi d’un moteur diesel de 2,0 litres. La boîte automatique à huit rapports, la suspension et la direction à assistance électrique font également partie des nouveautés, et la voiture roulera sur une plateforme plus rigide.

Selon la compagnie, la voiture sera plus amusante à conduire. Les variantes ST-Line sportive, Active à l’apparence plus aventurière et Vignale luxueuse ont été annoncées pour le marché européen, mais on doute qu’elles feront le saut en Amérique. On réduira le nombre de configurations possibles de la voiture afin de diminuer les coûts de production et simplifier le processus d’assemblage. Pas de détails encore sur les versions ST et RS ainsi que la Focus électrique.

La Ford Focus redessinée sera mise en vente en Chine et en Europe d’ici la fin de l’année, et arrivera sur notre marché en 2019. Tel qu’annoncé préalablement par Ford, l’assemblage de la prochaine Focus destiné pour l’Amérique du Nord déménagera en Chine.