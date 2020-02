Impasse policière : La Prairie rejette la proposition du comité aviseur

Bien que les élus de La Prairie souhaitent maintenir la Régie intermunicipale de police Roussillon, ils rejettent l’entente proposée par le comité aviseur. Ils favorisent plutôt le scénario 12 pour le partage des quotes-parts, qui avait été proposé par un premier comité en 2018. C’est ce qui a été adopté lors de la séance du conseil municipal du 3 février.

La Ville explique notamment son choix par le fait que six directeurs généraux sur sept étaient favorables à ce scénario.

La quote-part de La Prairie s’élève présentement à 5,4 millions. En suivant ce scénario, elle subirait une hausse de 38 465$.

Jusqu’à maintenant, Saint-Philippe et Delson appuient la proposition du comité aviseur, tandis que Saint-Constant et Candiac la rejettent. Sainte-Catherine et Saint-Mathieu n’ont quant à elles toujours pas fait part de leur position.