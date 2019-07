La région représentée par deux athlètes et une équipe aux Jeux panaméricains

Deux athlètes et une équipe comportant plusieurs membres de la région participeront aux 18es Jeux panaméricains qui se déroulent à Lima, au Pérou, du 26 juillet au 11 août.

Joey Savoie, de La Prairie, participera aux épreuves de golf. Élu le golfeur amateur de l’année au Canada en 2018, l’athlète de 24 ans a représenté le pays à quelques épreuves internationales. Il a commencé la pratique de ce sport à l’âge de 6 ans. Il rêve de devenir pro, a-t-il confié au Reflet à l’été 2018.

Tir au pistolet

Pour sa part, la Candiacoise Yanka Vasileva participe aux épreuves de tir au pistolet 10 m. Il s’agit de sa 2e présence aux Jeux panaméricains, puisqu’elle a pris part à ceux de 2015. Elle vise une place sur l’équipe canadienne en vue des prochains Jeux olympiques.

Handball

L’équipe de handball senior féminine s’est qualifiée in extremis à l’issue du Tournoi de la dernière chance qui se déroulait au Mexique à la fin mars. La formation canadienne comprend entre autres la gardienne de but Vassilia Gagnon, de Saint-Constant, la joueuse Myriam Zimmer, de Candiac, et l’entraîneure Nathalie Brochu, de La Prairie. Cette dernière n’avait pas caché sa joie en discutant avant Le Reflet via Messenger.

«Vingt ans plus tard, je retourne aux Jeux, mais comme coach», se réjouissait-elle. Tous efforts récompensés ! C’était malade! Notre victoire contre le Chili par six points, équipe largement favorite, est assurément un des mes highlights en carrière.»

Plus d’événements qu’aux Jeux olympiques

Environ 6 700 athlètes représentent les 41 pays participants en provenance de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud, de l’Amérique centrale et des Caraïbes.

Les jeux comprennent 16 jours de compétition. Ils mettent en vedette 39 sports et 62 disciplines pour un total de 424 évènements, ce qui est plus que ce que le programme olympique présente.

Pour certains de ces sports, des places de qualifications pour Tokyo 2020 seront en jeu à Lima 2019

(source: site Internet de l’Équipe olympique canadienne)

Horaire handball féminin du Canada

24 juillet 14h (heure locale) Canada vs Puerto Rico

25 juillet 21h30 (heure locale) Canada vs Brésil

27 juillet 14h (heure locale) Canada vs Cuba

29 au 30 juillet séries et finales

Horaire du tir au pistolet féminin 10 m

27 juillet 10 h (heure locale) classification

27 juillet 12h30 (heure locale) finale

Horaire du golf

8 au 11 août