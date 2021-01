La vaccination débute en résidence privée

La Direction de santé publique de la Montérégie a commencé la vaccination des résidents en résidences privées pour aînés (RPA). Ceux de la Résidence La belle époque à La Prairie ont reçu leur première dose du vaccin, soit le 22 janvier, un moment de «grand soulagement» pour l’établissement.

«Ç’a s’est super bien passé, autant pour les résidents que pour le personnel», confie Jessica Lambert Fandal, directrice des communications au groupe La belle époque.

Elle précise qu’environ 90% des résidents, puis près de 75% du personnel, ont été vaccinés.

«On était très content du taux de participation si élevé», souligne Mme Lambert Fandal.

Elle ne détient toutefois pas le nombre exact d’individus ayant reçu la première dose du vaccin Moderna.

La vaccination dans l’établissement est d’autant plus un gage d’espoir pour la résidence, qui a composé avec une éclosion majeure durant le mois de novembre, menant au décès de trois résidents.

«Avec ce qu’on a vécu, c’est vraiment un soulagement, c’est certain. On ne relâche pas les mesures cependant, c’est un tout. Il faut continuer de faire de la prévention et tout le monde est sensibilisé», fait-elle savoir.

Montérégie

Du côté des CHSLD, près de 5 000 résidents en Montérégie ont reçu une première dose en date du 21 janvier.

La vaccination en résidence de type ressources intermédiaires et de type familial a eu lieu la semaine dernière, informe Chantal Vallée, porte-parole de la Direction de santé publique de la Montérégie.

«Nous avons aussi vacciné des résidents de quelques RPA, lorsque nous avions les doses de vaccins nécessaires et que ces RPA étaient à proximité ou rattachées à un RI», explique-t-elle en ajoutant que les horaires de vaccination sont ajustés en fonction de la réception de vaccins.

Selon les données du ministère de la Santé, en date du 27 janvier, 31 941 doses de vaccins ont été administrées en Montérégie.

(Avec Valérie Lessard)