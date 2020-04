Le Centre d’entrepreneuriat à La Prairie offre de la formation à distance

La Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries informe qu’une multitude de formations à distance présentées en temps réel sont disponibles, d’un côté pour les employeurs qui cherchent à maintenir leur personnel, et de l’autre pour les travailleurs qui veulent parfaire leurs connaissances.

À lire aussi: De la formation pour les employés sur pause, annonce François Legault

L’institution fait ce rappel, alors que le gouvernement a mis en branle le Programme d’actions concertées pour le maintien en emploi pendant la COVID-19. Ce programme du ministère du Travail fournit un soutien financier aux entreprises, afin que ces dernières puissent avoir accès à de la formation, notamment. Tous les employeurs, incluant les travailleurs autonomes, qui sont touchés par la crise peuvent bénéficier de cette aide.

Aussi, le Service aux entreprises et le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries invitent les travailleurs à s’informer auprès du CERAC (Centre d’expertise en reconnaissance des acquis et compétences) afin de faire reconnaître leurs compétences et acquis en formation professionnelle. Il s’agit d’une autre façon de pouvoir progresser dans son milieu de travail, rappellent-ils.

Quelques-unes des formations disponibles

Francisation

Francisation Travail à distance (Teams, Office 365)

Lancement d’une entreprise

Optimisation des ressources informatiques

Shopify et WordPress

Plan de communication et marketing

SEO (référencement sur le web)

Google AdWords

Ressources humaines

(Source: Commission scolaire des Grandes-Seigneuries)