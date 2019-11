Le Chevrolet Trailblazer 2021 débarque en Amérique du Nord

Article par Guillaume Rivard

General Motors avait deux nouveaux VUS à présenter au Salon de l’auto de Los Angeles 2019 cette semaine. L’un d’eux est le Buick Encore GX 2020, mais le plus gros vendeur sera assurément le Chevrolet Trailblazer 2021.

Les deux débarquent en Amérique du Nord après leur première mondiale en Chine plus tôt cette année et on a maintenant beaucoup plus d’infos à vous partager.

En tant que septième VUS de Chevrolet, le Trailblazer se positionne entre le Trax et l’Equinox. Son design s’apparente toutefois plus à celui du sportif Blazer et les clients pourront le personnaliser de plusieurs façons.

Par exemple, il propose une version inédite appelée ACTIV qui se démarque avec un toit contrastant bordé de longerons porte-bagages, une plus grande calandre, des pare-chocs exclusifs ainsi que des pneus et une suspension davantage propices à la conduite hors route. N’oublions pas la fausse plaque de protection à l’avant qui rehausse son apparence robuste.

De son côté, la version RS arbore une calandre grillagée évoquant la performance et un becquet avant distinctif. Elle aussi se dote de série d’un toit contrastant.

À l’intérieur, le Chevrolet Trailblazer 2021 maintient sa stratégie de différencier les versions, notamment par les garnitures et les coutures. La console centrale propose de nombreuses options de rangement et, dans l’ensemble, la capacité de chargement s’élève à 1 540 litres en repliant la banquette arrière 60/40.

Chevrolet inclut bien sûr son système d’infodivertissement de nouvelle génération offrant la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto.

Au niveau de la sécurité, tous les Trailblazer LT, ACTIV et RS au Canada s’accompagneront d’une panoplie de dispositifs. Mentionnons l’aide en marche arrière, l’alerte de changement de voie, la surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière, l’avertisseur de collision avant, le freinage d’urgence automatique et le régulateur de vitesse adaptatif avec caméra.

Pour ce qui est des groupes motopropulseurs, le nouveau Trailblazer suit la même formule que l’Encore GX. Il propose non pas un, mais bien deux moteurs turbocompressés à trois cylindres. Le premier, d’une cylindrée de 1,2 litre, développe une puissance de 137 chevaux et un couple de 166 livres-pied, alors que le second, de 1,3 litre, génère 155 chevaux et 174 livres-pied.

Les deux font équipe avec une boîte automatique à variation continue dans les modèles à traction. En combinant le moteur de 1,3 litre avec un rouage intégral, les acheteurs pourront bénéficier d’une automatique à neuf rapports.

Le Chevrolet Trailblazer 2021 doit arriver chez les concessionnaires au printemps. Plus de détails concernant l’équipement seront disponibles à l’approche de sa mise en vente. D’ici là, on pourra le revoir lors de sa première canadienne au Salon de l’auto de Montréal du 17 au 26 janvier 2020.