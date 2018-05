Le démarrage sans clé a causé 28 morts et 45 blessés depuis 2006

Article par Olivier Beaulieu

Au tournant du 21e siècle, Mercedes lançait en grande pompe son système de démarrage sans clé dans certains de ses modèles. Ce qu’on appelle aujourd’hui la clé intelligente était offerte en option dans certains modèles luxueux du constructeur. Une vingtaine d’années plus tard, cette technologie s’est étendue à la plupart des véhicules accessibles pour la classe moyenne. Quoique très intéressante, cette technologie apporte également son lot d’inconvénients. Depuis 2006, le démarrage sans clé a causé 28 morts et 45 blessés tout autour du globe.

Dans toutes ces situations, le scénario est le même. Un usager de la route revient à la maison d’une course en voiture, il stationne son véhicule dans le garage annexé à sa résidence, il quitte la voiture puis ferme la porte de son garage en oubliant d’éteindre le moteur. Plus tard durant la nuit, la voiture continue de fonctionner et elle intoxique les occupants de la maison.

Dans un article du New York Times publié le 13 mai dernier, les journalistes David Jeans et Majlie De Puy Kamp rapportaient qu’il n’en coûte actuellement que 5 $ par voiture au constructeur GM pour installer un système d’arrêt automatique. Le système est simple. Si la voiture tourne au ralenti en position statique pendant 30 minutes, le moteur s’éteint. Ford a d’ailleurs introduit cette fonction dans ses véhicules depuis 2013.

L’Administration de la sécurité routière croit de son côté que cette technologie ne coûterait que 500 000 $ US en codage de logiciel pour les millions de véhicules fabriqués au pays, ce qui représente un investissement minime.

Cette même agence chargée de la régulation de voies publiques a publié une vidéo il y a deux ans où elle explique les dangers des clés intelligentes. Cependant, cette organisation a repoussé à plusieurs reprises depuis la publication de cette vidéo l’adoption d’une loi protégeant les automobilistes. Et depuis ces années, le New York Times rapporte 21 décès causés par une intoxication au monoxyde de carbone.